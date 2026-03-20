Polémica: la fuerte indirecta del DT de España a la AFA por la Finalissima suspendida

El técnico dejó en claro que, desde el lado español, existía la intención de disputar el partido, considerado uno de los grandes atractivos de la fecha FIFA.

Por qué no se jugó la Finalissima entre Argentina y España

El encuentro estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar, pero no pudo llevarse a cabo debido al conflicto en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre las federaciones para definir una sede alternativa.

Este contexto terminó por desactivar un cruce que enfrentaba al campeón de América con el campeón de Europa, y que generaba gran expectativa tanto desde lo deportivo como desde lo mediático.

Qué importancia tenía este partido para España

De la Fuente remarcó que el duelo ante Argentina era clave dentro de la planificación de su equipo. “Era un partido peculiar. Queríamos ganarlo con los jugadores que podrían darnos la opción de pelear un Mundial”, explicó.

Además, señaló que la selección española no se reunía desde noviembre, por lo que esta ventana internacional representaba una oportunidad importante para trabajar con el plantel.

Cómo reorganizó España su calendario tras la suspensión

Pese a la cancelación, el entrenador destacó el esfuerzo de la Real Federación Española de Fútbol por intentar que el partido se disputara. “Quiero dar las gracias a la Federación por intentar jugar el partido contra Argentina y los dos que vamos a jugar ahora”, afirmó.

En ese sentido, España ya reconfiguró su agenda y disputará dos amistosos en esta fecha FIFA: el viernes enfrentará a Serbia y el lunes 30 lo hará frente a Egipto.

De la Fuente también reveló que el equipo tenía la logística preparada para jugar en distintas sedes, incluyendo Doha y otras alternativas. Sin embargo, la falta de consenso terminó por frustrar el encuentro.

La suspensión de la Finalissima no solo dejó un vacío en el calendario, sino que también abrió un foco de tensión entre las partes involucradas, en un contexto donde cada partido de preparación resulta clave de cara a los desafíos internacionales que se avecinan.