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Escándalo en el Mundial: qué dijo la FIFA sobre la denuncia por abuso contra el capitán de Cabo Verde antes de jugar con Argentina

Ryan Mendes, figura del seleccionado africano, se encuentra bajo investigación judicial en Nueva Zelanda tras la acusación de una intérprete brasileña. ¿Qué dijo la entidad madre del fútbol sobre este caso?

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Escándalo en el Mundial: qué dijo la FIFA sobre la denuncia por abuso contra el capitán de Cabo Verde antes de jugar con Argentina

El plano estrictamente deportivo de la Copa del Mundo se vio sacudido por un delicado asunto de índole legal que involucra de forma directa al próximo adversario del combinado de Lionel Scaloni. A pocos días del cruce entre Cabo Verde y Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una denuncia por violación contra el capitán del seleccionado africano, Ryan Mendes, desplazó el foco de atención del trascendental partido hacia una investigación judicial abierta en Nueva Zelanda, a partir de la acusación presentada por una intérprete brasileña radicada en ese país.

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Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra Ryan Mendes

A raíz de este caso de extrema gravedad que se produjo en la previa a la Copa del Mundo y que afecta a una de las máximas figuras del equipo caboverdiano, la FIFA dio su punto de vista oficial sobre el tema.

“Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”, manifestó la entidad que regula el fútbol mundial al medio Globo Esporte. Al mismo tiempo, la organización añadió que está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda y que no harán comentarios adicionales en este momento.

La entidad también precisó, de acuerdo con lo difundido por el citado medio brasileño, los criterios de confidencialidad que rigen sus estamentos: “Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada”.

Cómo y dónde ocurrió el hecho denunciado que involucra al capitán de Cabo Verde

La causa judicial sigue completamente activa en la ciudad de Auckland. La denuncia fue registrada formalmente el 10 de abril de 2026, durante una gira del seleccionado africano en Oceanía previa al Mundial, según confirmaron fuentes policiales a medios locales neozelandeses.

De acuerdo con la información periodística de Globo Esporte, el hecho denunciado ocurrió el 27 de marzo, durante una serie de amistosos de Cabo Verde. Ese mismo día, el seleccionado africano perdió 4-2 ante Chile en Auckland, en el mismo contexto en el que, según la denunciante, se produjo la agresión sexual en las instalaciones del hotel donde se alojaba la delegación.

La acusación fue presentada por una intérprete brasileña que trabajó directamente con el plantel durante la Fecha FIFA. La mujer, residente estable en Nueva Zelanda, había sido contratada por la federación local de ese país para asistir a la delegación africana en todas sus actividades y compromisos amistosos.

Según la declaración detallada ante las autoridades, la mujer fue convocada a una habitación del hotel por estrictas razones laborales y, al llegar, encontró un ambiente de fiesta junto a los futbolistas. Más tarde, retornó a su propia habitación porque se sentía indispuesta y allí, siempre según su testimonio ante la policía neozelandesa, Ryan Mendes entró por la fuerza y la violó.

Cuál es la situación judicial actual de Ryan Mendes

La investigación apunta directamente a Mendes, delantero de 36 años, jugador del Igdir FK de Turquía y capitán del seleccionado de Cabo Verde. Hasta el momento, la policía neozelandesa no ha difundido detalles sobre eventuales medidas restrictivas ni sobre posibles citaciones judiciales de carácter internacional para el futbolista.

No obstante, los peritajes iniciales ya constan en los despachos policiales. La denunciante recibió atención médica en una clínica especializada en asistencia a sobrevivientes de violencia sexual, donde le realizaron exámenes forenses cuyo informe identificó lesiones en las zonas genitales y hematomas en distintas partes del cuerpo, elementos que fueron incorporados de inmediato a la causa penal.

Cuando el caso se conoció públicamente en mayo, la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda notificó de manera formal a la FIFA sobre la denuncia y la investigación en curso. Andrew Pragnell, director ejecutivo del organismo oceánico, afirmó en declaraciones citadas por Globo Esporte que el expediente completo fue remitido al ente rector del fútbol mundial basándose en los informes correspondientes.

Cómo afecta este escándalo al plantel de Cabo Verde en el Mundial 2026

Este complejo escenario judicial impacta de lleno sobre el momento deportivo más importante de toda la historia del fútbol caboverdiano. La clasificación a la segunda fase del Mundial 2026 marcó un hito sin precedentes para el país, que disputa por primera vez una Copa del Mundo. En el mes de marzo, el equipo había viajado a Nueva Zelanda para jugar dos amistosos preparatorios: además de la derrota ante Chile, había igualado 1-1 con la selección anfitriona, en un recorrido que formó parte de la preparación de un plantel que luego captó la atención del planeta por su buen desempeño en el torneo.

Sin embargo, la denuncia alteró por completo ese clima de festejo y colocó bajo estricto escrutinio internacional a su principal referente. La propia víctima sostuvo, según su testimonio, que buscó apoyo en la Federación de Fútbol de Cabo Verde después del hecho, pero que no recibió respaldo de esa entidad, motivo por el cual la denuncia avanzó exclusivamente a través de los organismos locales neozelandeses y de los procedimientos médicos correspondientes. El seleccionado africano deberá afrontar ahora el cruce eliminatorio frente a la Argentina el próximo viernes a las 19:00 en Miami bajo la sombra de este expediente judicial en curso.

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