Quién es Vozinha, el arquero récord de Cabo Verde que sueña con Messi y tiene un vínculo oculto con Argentina

“A mí sinceramente me gustaría mucho jugar contra Lionel Messi, quién sabe, tal vez incluso conseguir la camiseta de Lionel Messi…”, expresó el arquero con ilusión. En el medio de aquella distendida entrevista previa, cuando los periodistas le pidieron que imaginara un triunfo histórico por 1-0 de Cabo Verde conteniendo un penal en los noventa minutos, el arquero mantuvo los pies sobre la tierra: “Eso ya sería demasiado, pero sería realmente un sueño lograr esa hazaña”, manifestó en su momento, sin saber que, apenas unas semanas después, estaría escribiendo, de puño y letra, las páginas más doradas del fútbol de su país.

Cuál es la insólita historia del nombre de Vozinha y su vínculo con la Argentina de 1986

Más allá del fanatismo deportivo actual por el combinado de Lionel Scaloni, el arquero africano posee un llamativo vínculo identitario con la República Argentina que se remonta al año de su nacimiento.

En lugar de Josimar José Evora Dias, tal como indica su documento de identidad actual, el futbolista podría haberse llamado Valdano. Durante el transcurso del año 1986, las autoridades del registro civil del país africano le impidieron formalmente a su padre inscribirlo con el apellido del mítico delantero de la Selección Argentina. El objetivo del progenitor era bautizar a su hijo en honor a una de las máximas figuras del Mundial de México 1986, certamen que se estaba disputando exactamente en ese mismo período.

Vozinha nació el 3 de junio de 1986, el día después de que el atacante Jorge Valdano le marcó dos goles a Corea del Sur en el debut de la Albiceleste en aquella Copa del Mundo. Ante la negativa burocrática del registro civil de Cabo Verde para aceptar el apellido argentino como nombre de pila, los padres optaron finalmente por nombrarlo Josimar, inspirados en el lateral derecho de la Selección de Brasil, ídolo del Botafogo y que había sido titular el 1 de junio en el triunfo de la Verdeamarela ante España. Treinta y un años después, el destino lo pondrá cara a cara ante la camiseta albiceleste en unos playoffs históricos.