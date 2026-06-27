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Quién es Vozinha, el arquero récord de Cabo Verde que sueña con Messi y tiene un vínculo oculto con Argentina

Antes de que comenzara la Copa del Mundo, el veterano guardameta africano presagió el histórico cruce de dieciseisavos de final. Conocé la historia que lo une a Argentina.

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Foto: Reuters 

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El desarrollo de la Copa del Mundo suele consagrar a figuras inesperadas que se meten de inmediato en el corazón de los fanáticos globales. Primero deberá enfrentar a Jordania, esta noche, desde las 23:00, por el cierre del Grupo J, pero la Selección Argentina ya empieza a pensar en su próximo rival de los 16avos de final del Mundial 2026: Cabo Verde, una de las grandes sorpresas en Norteamérica. Si el modesto equipo africano logró la hazaña de avanzar en una zona sumamente áspera, conformada por potencias como España, Uruguay y Arabia Saudita, mucho se lo debe a su arquero y capitán: Vozinha.

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Foto:Reuters/Jay Biggerstaff

El experimentado arquero de 40 años saltó a la fama internacional en la primera fecha al lucirse con un sinfín de atajadas en el empate sin goles con la Roja. Tan decisiva y espectacular fue su actuación que se ganó el cariño inmediato de las tribunas en los estadios y un impacto descomunal en las plataformas digitales: actualmente acumula la impactante cifra de 17.1 millones de seguidores en Instagram, un número astronómico considerando que su país natal, Cabo Verde, apenas tiene 530 mil habitantes.

Previo a emprender su viaje a la Copa del Mundo, Vozinha era un futbolista prácticamente desconocido para el gran público internacional, pero demostró ser un gran soñador. Al punto tal que, antes de que rodara la pelota en la inauguración, el guardameta presagió el enfrentamiento contra la Scaloneta en la llave de eliminación directa: “Si es Argentina será muy bueno porque Messi, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos”, aseguró, rindiéndose en elogios ante el astro albiceleste, que ya lleva cinco goles en dos partidos en esta edición y es el artillero histórico del torneo.

Qué dijo Vozinha sobre su sueño de enfrentar a Lionel Messi en el Mundial

Las declaraciones previas al campeonato del arquero caboverdiano reflejaban una profunda admiración por el capitán argentino y el deseo de vivir un momento único en su carrera profesional.

“A mí sinceramente me gustaría mucho jugar contra Lionel Messi, quién sabe, tal vez incluso conseguir la camiseta de Lionel Messi…”, expresó el arquero con ilusión. En el medio de aquella distendida entrevista previa, cuando los periodistas le pidieron que imaginara un triunfo histórico por 1-0 de Cabo Verde conteniendo un penal en los noventa minutos, el arquero mantuvo los pies sobre la tierra: “Eso ya sería demasiado, pero sería realmente un sueño lograr esa hazaña”, manifestó en su momento, sin saber que, apenas unas semanas después, estaría escribiendo, de puño y letra, las páginas más doradas del fútbol de su país.

Cuál es la insólita historia del nombre de Vozinha y su vínculo con la Argentina de 1986

Más allá del fanatismo deportivo actual por el combinado de Lionel Scaloni, el arquero africano posee un llamativo vínculo identitario con la República Argentina que se remonta al año de su nacimiento.

En lugar de Josimar José Evora Dias, tal como indica su documento de identidad actual, el futbolista podría haberse llamado Valdano. Durante el transcurso del año 1986, las autoridades del registro civil del país africano le impidieron formalmente a su padre inscribirlo con el apellido del mítico delantero de la Selección Argentina. El objetivo del progenitor era bautizar a su hijo en honor a una de las máximas figuras del Mundial de México 1986, certamen que se estaba disputando exactamente en ese mismo período.

Vozinha nació el 3 de junio de 1986, el día después de que el atacante Jorge Valdano le marcó dos goles a Corea del Sur en el debut de la Albiceleste en aquella Copa del Mundo. Ante la negativa burocrática del registro civil de Cabo Verde para aceptar el apellido argentino como nombre de pila, los padres optaron finalmente por nombrarlo Josimar, inspirados en el lateral derecho de la Selección de Brasil, ídolo del Botafogo y que había sido titular el 1 de junio en el triunfo de la Verdeamarela ante España. Treinta y un años después, el destino lo pondrá cara a cara ante la camiseta albiceleste en unos playoffs históricos.

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