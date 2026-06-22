Complicado: los dos errores de Uruguay ante Cabo Verde que lo ponen contra las cuerdas ante España

Cuando la Celeste no encontraba respuestas, Ronald Araujo marcó el empate tras una jugada polémica en la que Federico Viñas dejó de asistir a un rival acalambrado para sumarse al ataque. El centro terminó desviándose y el defensor del Barcelona apareció de cabeza para poner el 1-1.

Ya en tiempo agregado, Agustín Canobbio aprovechó una asistencia de Araujo y empujó la pelota para el 2-1, desatando la euforia de los miles de uruguayos presentes en el Hard Rock Stadium.

Un error increíble y el empate definitivo

Cuando parecía que Uruguay tenía controlado el encuentro, llegó otro golpe inesperado. En una salida desde el fondo, Gastón Olivera entregó mal una pelota y dejó adelantado a Muslera. Hélio Varela aprovechó el arco vacío y, desde larga distancia, decretó el 2-2 definitivo.

El partido quedó abierto y ambos equipos tuvieron situaciones para ganar, aunque ninguno logró romper nuevamente la igualdad.

Cómo quedó Uruguay y qué necesita para clasificar

Con este resultado, España lidera el Grupo H con cuatro puntos, mientras que Uruguay quedó segundo con dos unidades y tres goles a favor. Cabo Verde también suma dos puntos, aunque con una menor cantidad de tantos convertidos, y Arabia Saudita cierra la zona con uno.

La Celeste enfrentará a España este viernes desde las 21 (hora argentina). Si gana, avanzará a los dieciseisavos de final. Si empata, deberá esperar que Cabo Verde y Arabia Saudita igualen o que los africanos no consigan una diferencia de goles que los favorezca.

Una derrota ante España, en cambio, dejará al equipo de Marcelo Bielsa eliminado del Mundial 2026.