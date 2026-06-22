En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Uruguay
Marcelo Bielsa
Mundial 2016

Complicado: los dos errores de Uruguay ante Cabo Verde que lo ponen contra las cuerdas ante España

La Celeste igualó 2-2 en un partido repleto de errores defensivos y quedó obligada a sumar ante el conjunto español para seguir con vida. El equipo de Marcelo Bielsa depende de sí mismo, pero también mira de reojo lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Banner Seguinos en google DESK
Complicado: los dos errores de Uruguay ante Cabo Verde que le valieron un empate

Complicado: los dos errores de Uruguay ante Cabo Verde que le valieron un empate

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde en un partido decisivo por el Grupo H del Mundial 2026 y dejó pasar una oportunidad clave para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final, instancia de la que saldrá uno de los posibles rivales de la selección argentina.

Leé también Uruguay realizó la primera eutanasia legal de América Latina: quién es la mujer que hizo uso de la muerte digna
El primer procedimiento de eutanasia se realizará este viernes en un hospital de Montevideo. (Foto: Hospital Policial)

El equipo de Marcelo Bielsa, que había igualado con Arabia Saudita en su debut, volvió a mostrar problemas defensivos y terminó cediendo puntos en un encuentro que llegó a tener bajo control. Ahora, la Celeste deberá jugarse la continuidad en el torneo ante España.

Tras el encuentro, el entrenador argentino reconoció que el equipo perdió intensidad en momentos decisivos. "Cuando lo defendimos bien el partido, hicimos la diferencia. Lo conveniente hubiera sido sostener la presión sobre el rival", analizó Bielsa, que evitó responsabilizar públicamente a sus defensores y a Fernando Muslera por los errores que derivaron en el empate.

Cabo Verde golpeó primero y Uruguay reaccionó

El panorama comenzó a complicarse a los 21 minutos del primer tiempo. Kevin Pina convirtió el primer gol mundialista de Cabo Verde con un potente tiro libre que sorprendió a Muslera, favorecido por una barrera de apenas dos jugadores que se abrió de manera insólita.

Cuando la Celeste no encontraba respuestas, Ronald Araujo marcó el empate tras una jugada polémica en la que Federico Viñas dejó de asistir a un rival acalambrado para sumarse al ataque. El centro terminó desviándose y el defensor del Barcelona apareció de cabeza para poner el 1-1.

Ya en tiempo agregado, Agustín Canobbio aprovechó una asistencia de Araujo y empujó la pelota para el 2-1, desatando la euforia de los miles de uruguayos presentes en el Hard Rock Stadium.

Un error increíble y el empate definitivo

Cuando parecía que Uruguay tenía controlado el encuentro, llegó otro golpe inesperado. En una salida desde el fondo, Gastón Olivera entregó mal una pelota y dejó adelantado a Muslera. Hélio Varela aprovechó el arco vacío y, desde larga distancia, decretó el 2-2 definitivo.

El partido quedó abierto y ambos equipos tuvieron situaciones para ganar, aunque ninguno logró romper nuevamente la igualdad.

Cómo quedó Uruguay y qué necesita para clasificar

Con este resultado, España lidera el Grupo H con cuatro puntos, mientras que Uruguay quedó segundo con dos unidades y tres goles a favor. Cabo Verde también suma dos puntos, aunque con una menor cantidad de tantos convertidos, y Arabia Saudita cierra la zona con uno.

La Celeste enfrentará a España este viernes desde las 21 (hora argentina). Si gana, avanzará a los dieciseisavos de final. Si empata, deberá esperar que Cabo Verde y Arabia Saudita igualen o que los africanos no consigan una diferencia de goles que los favorezca.

Una derrota ante España, en cambio, dejará al equipo de Marcelo Bielsa eliminado del Mundial 2026.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Uruguay Marcelo Bielsa Cabo Verde
Notas relacionadas
Uruguay sufrió, reaccionó en el final y rescató un empate ante Arabia Saudita
Mundial 2026: el domingo que puede cambiar el destino de España y Uruguay
España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita: así se vivió el partido del Mundial 2026

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar