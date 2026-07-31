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La Conmebol analiza el proyecto de la FIFA para el Mundial y convocó a una reunión urgente

La entidad sudamericana inició consultas con las diez asociaciones miembro y pidió más detalles sobre la propuesta impulsada por Gianni Infantino. El plan ya generó cuestionamientos de otras confederaciones.

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La entidad sudamericana inició consultas con las diez asociaciones miembro y pidió más detalles sobre la propuesta impulsada por Gianni Infantino. (Foto: archivo)

La entidad sudamericana inició consultas con las diez asociaciones miembro y pidió más detalles sobre la propuesta impulsada por Gianni Infantino. (Foto: archivo)

La Conmebol comenzó a evaluar el proyecto presentado por la FIFA para reorganizar la gestión comercial de sus competencias y habilitar la participación de capitales privados. En ese marco, la entidad sudamericana convocó a una reunión extraordinaria de su Consejo e inició una ronda de consultas con las asociaciones que integran el organismo.

Leé también Escándalo mundial: que competencias de la FIFA corren riesgo por el boicot de la UEFA
Infantino y Ceferin, en el congreso de la UEFA celebrado en Roma .EFE

La decisión fue comunicada este viernes, luego de que la FIFA avanzara con una iniciativa que contempla la creación de una nueva estructura empresarial para administrar los derechos comerciales de sus torneos, incluido el Mundial.

Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol señalaron que el objetivo es estudiar en profundidad el alcance de la propuesta antes de adoptar una posición institucional.

El organismo presidido por Alejandro Dom&iacute;nguez solicit&oacute; informaci&oacute;n complementaria a la FIFA para conocer con mayor precisi&oacute;n los alcances del proyecto. (Foto: archivo)

El organismo presidido por Alejandro Domínguez solicitó información complementaria a la FIFA para conocer con mayor precisión los alcances del proyecto. (Foto: archivo)

"La CONMEBOL inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige", informó la entidad mediante un comunicado.

Además, el organismo presidido por Alejandro Domínguez solicitó información complementaria a la FIFA para conocer con mayor precisión los alcances del proyecto.

"Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE", agregó.

Comunicado de la Conmebol. (Foto: captura de pantalla)

Comunicado de la Conmebol. (Foto: captura de pantalla)

El debate se extiende entre las confederaciones

La postura de la Conmebol se suma a las discusiones que ya comenzaron en otras regiones del mundo a partir de la propuesta impulsada por la FIFA.

La UEFA fue una de las primeras entidades en expresar reparos sobre la iniciativa y manifestó su rechazo al proyecto. También cuestionó la posibilidad de incorporar inversores privados a la estructura comercial de las competencias internacionales.

La Concacaf, que agrupa a las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, adoptó una posición similar. A través de un documento oficial, rechazó la creación de una nueva sociedad comercial vinculada a los torneos de la FIFA y planteó que el organismo debería utilizar sus propios recursos para financiar el desarrollo del fútbol.

Por otro lado, la Confederación Asiática de Fútbol indicó que hasta el momento no había recibido información ni consultas formales sobre la iniciativa.

Cómo funciona el proyecto impulsado por la FIFA

La propuesta fue presentada esta semana por la FIFA como una herramienta para fortalecer sus ingresos comerciales y ampliar los fondos destinados a programas de desarrollo futbolístico.

El plan prevé la creación de una empresa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que concentraría activos estratégicos como los derechos de televisión, los acuerdos de patrocinio, la venta de entradas, las licencias comerciales y la gestión operativa de los torneos organizados por la entidad.

Entre las competencias alcanzadas por el proyecto figura la Copa del Mundo, el principal activo económico y deportivo de la FIFA.

Según explicó el organismo, la nueva estructura permitiría incorporar inversiones privadas sin perder el control de las decisiones vinculadas al fútbol. La FIFA aseguró que conservará una posición mayoritaria dentro de la empresa y mantendrá la autoridad sobre los calendarios, reglamentos y organización de las competencias.

Las proyecciones elaboradas por la entidad estiman que la nueva sociedad podría generar ingresos por alrededor de U$S 4.200 millones durante este año. Además, la FIFA sostuvo que las ganancias obtenidas serán reinvertidas en programas destinados al crecimiento y desarrollo del fútbol.

Mientras distintas confederaciones comienzan a fijar posición, la Conmebol avanzará en las próximas semanas con el análisis de una iniciativa que podría modificar el esquema de administración comercial del fútbol internacional.

En pocas palabras

  • Conmebol evalúa la propuesta: La entidad sudamericana analiza el plan de la FIFA para habilitar capitales privados en competencias.
  • Reunión y consultas: Se convocó a un Consejo extraordinario y se pidió más información a la FIFA.
  • Rechazo de otras confederaciones: UEFA y Concacaf ya expresaron su oposición al proyecto de Gianni Infantino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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