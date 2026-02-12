Gallardo movió el tablero en River: los sorpresas que marcaron la lista de convocados ante Argentinos
El entrenador de River definió los convocados para la quinta fecha del Torneo Apertura y sorprendió con la inclusión de Kendry Páez, el regreso de un juvenil y la ausencia de Franco Armani.
Marcelo Gallardo definió la lista de convocados de River para el partido de este jueves ante Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Será la reaparición del Millonario luego de la dura goleada sufrida frente a Tigre por 4-1 en el Monumental, un resultado que generó fuertes reproches de los hinchas.
En ese contexto, el entrenador tomó varias decisiones importantes para armar la nómina, con algunas inclusiones y ausencias que no pasaron desapercibidas.
Qué refuerzo fue convocado por primera vez en River
La principal novedad de la lista es la presencia de Kendry Páez. El talentoso volante ecuatoriano, considerado el refuerzo estrella del club en este mercado de pases, fue citado por primera vez desde su llegada a Núñez.
Su inclusión responde a la necesidad de sumar variantes en la mitad de la cancha, ya que Fausto Vera fue expulsado en el último encuentro ante Tigre y deberá cumplir la sanción correspondiente. De todos modos, su debut oficial podría darse recién en el siguiente compromiso del equipo, cuando River enfrente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina.
Los convocados de Gallardo para jugar con Argentinos Juniors. (Foto: Prensa River)
Qué juvenil volvió a ser tenido en cuenta por Gallardo
Otra de las sorpresas tiene que ver con la delantera. El juvenil Joaquín Freitas volvió a ser convocado para un partido de la Liga Profesional, en medio de la falta de gol que atraviesan los atacantes del equipo.
Gallardo decidió apostar por uno de los talentos de la Reserva con la intención de encontrar soluciones ofensivas y romper la mala racha que viene arrastrando River en los últimos partidos.
Por qué Franco Armani no está en la lista de convocados de River
La tercera novedad importante es la ausencia de Franco Armani. Se esperaba su regreso para este encuentro, pero el arquero no recibió el alta médica y quedó fuera de la convocatoria.
De esta manera, el puesto seguirá siendo ocupado por Santiago Beltrán, quien tendrá una nueva oportunidad en el arco luego de la goleada sufrida el domingo pasado. El experimentado guardameta apunta a reaparecer en el duelo por Copa Argentina.
Cuándo juegan Argentinos Juniors y River
El encuentro entre Argentinos Juniors y River será el segundo de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Se disputará este jueves a las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, y será televisado por TNT Sports.