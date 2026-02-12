Gallardo movió el tablero en River: los sorpresas que marcaron la lista de convocados ante Argentinos

convocados_river_aaaj

Los convocados de Gallardo para jugar con Argentinos Juniors. (Foto: Prensa River)

Qué juvenil volvió a ser tenido en cuenta por Gallardo

Otra de las sorpresas tiene que ver con la delantera. El juvenil Joaquín Freitas volvió a ser convocado para un partido de la Liga Profesional, en medio de la falta de gol que atraviesan los atacantes del equipo.

Gallardo decidió apostar por uno de los talentos de la Reserva con la intención de encontrar soluciones ofensivas y romper la mala racha que viene arrastrando River en los últimos partidos.

Por qué Franco Armani no está en la lista de convocados de River

La tercera novedad importante es la ausencia de Franco Armani. Se esperaba su regreso para este encuentro, pero el arquero no recibió el alta médica y quedó fuera de la convocatoria.

De esta manera, el puesto seguirá siendo ocupado por Santiago Beltrán, quien tendrá una nueva oportunidad en el arco luego de la goleada sufrida el domingo pasado. El experimentado guardameta apunta a reaparecer en el duelo por Copa Argentina.

Cuándo juegan Argentinos Juniors y River

El encuentro entre Argentinos Juniors y River será el segundo de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Se disputará este jueves a las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, y será televisado por TNT Sports.