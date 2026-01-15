En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

A días de mostrar su nuevo auto, Alpine hizo un sorpresivo anuncio para la temporada

En la antesala de la presentación del monoplaza que usará Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026, Alpine realizó un anuncio sorpresivo. El equipo mantiene el misterio sobre el diseño definitivo del auto, que se conocerá el 23 de enero.

La cuenta regresiva para uno de los momentos más esperados por los fanáticos argentinos ya está en marcha. Mientras crece la expectativa por conocer el auto que Franco Colapinto manejará en la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine sorprendió con un anuncio que llegó antes de la presentación oficial del monoplaza.

Leé también Fin de ciclo: Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto
image

La escudería francesa confirmó una alianza comercial con la empresa eToro, que se convertirá en su nuevo socio exclusivo en materia de trading e inversión. El acuerdo marca el inicio formal de la campaña 2026 desde el plano institucional y comercial, justo en un contexto donde la atención está puesta en el futuro inmediato del equipo y en el debut del piloto argentino como una de sus caras principales.

Qué implica el nuevo acuerdo que anunció Alpine

El vínculo con eToro se enmarca dentro de la estrategia de Alpine de fortalecer su estructura fuera de la pista, acompañando una temporada que será clave tanto en lo deportivo como en lo reglamentario. La empresa se sumará como socio exclusivo en su rubro, ampliando el alcance comercial del equipo en un año de alta exposición.

El anuncio se produjo en un momento particular: Alpine aún no mostró públicamente el diseño definitivo del monoplaza 2026, lo que mantiene intacto el misterio alrededor del auto que conducirá Colapinto. La escudería ya confirmó que la livery oficial será presentada el viernes 23 de enero, mientras que en las pruebas de pretemporada el coche lucirá completamente negro, una práctica habitual en esta etapa del calendario.

Expectativa máxima por el auto de Colapinto

La ansiedad de los fanáticos argentinos se hizo sentir en redes sociales durante los últimos días, especialmente tras la reaparición de Alpine en la actividad cotidiana luego del receso de la Fórmula 1. En ese contexto, la presencia de Franco Colapinto en las oficinas de Enstone, sede central del equipo, volvió a encender la ilusión y generó una ola de comentarios y especulaciones.

Aunque todavía no hubo imágenes oficiales del auto en pista con el argentino, su trabajo interno forma parte del proceso habitual previo al inicio de una nueva temporada, donde el desarrollo técnico y la preparación fuera de cámara cumplen un rol clave.

El calendario de pruebas que se viene

Con la presentación del monoplaza cada vez más cerca, Alpine y el resto de las escuderías ya tienen definido el cronograma de tests de pretemporada de la Fórmula 1:

  • 26 al 30 de enero: Circuito de Barcelona-Catalunya (España)

  • 11 al 13 de febrero: Circuito Internacional de Sakhir (Bahréin)

  • 18 al 20 de febrero: Circuito Internacional de Sakhir (Bahréin)

Estas pruebas serán determinantes para empezar a medir el rendimiento real de los autos antes del inicio oficial del campeonato.

Cuándo arranca la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará a partir del viernes 6 de marzo, con la carrera principal programada para el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.

Mientras tanto, Alpine mueve fichas fuera de la pista, presenta a sus socios estratégicos y alimenta la expectativa. El auto todavía no se mostró, pero el camino hacia el debut de Franco Colapinto en la máxima categoría ya está claramente en marcha.

