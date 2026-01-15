A días de mostrar su nuevo auto, Alpine hizo un sorpresivo anuncio para la temporada

Expectativa máxima por el auto de Colapinto

La ansiedad de los fanáticos argentinos se hizo sentir en redes sociales durante los últimos días, especialmente tras la reaparición de Alpine en la actividad cotidiana luego del receso de la Fórmula 1. En ese contexto, la presencia de Franco Colapinto en las oficinas de Enstone, sede central del equipo, volvió a encender la ilusión y generó una ola de comentarios y especulaciones.

Aunque todavía no hubo imágenes oficiales del auto en pista con el argentino, su trabajo interno forma parte del proceso habitual previo al inicio de una nueva temporada, donde el desarrollo técnico y la preparación fuera de cámara cumplen un rol clave.

El calendario de pruebas que se viene

Con la presentación del monoplaza cada vez más cerca, Alpine y el resto de las escuderías ya tienen definido el cronograma de tests de pretemporada de la Fórmula 1:

26 al 30 de enero : Circuito de Barcelona-Catalunya (España)

11 al 13 de febrero : Circuito Internacional de Sakhir (Bahréin)

18 al 20 de febrero: Circuito Internacional de Sakhir (Bahréin)

Estas pruebas serán determinantes para empezar a medir el rendimiento real de los autos antes del inicio oficial del campeonato.

Cuándo arranca la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará a partir del viernes 6 de marzo, con la carrera principal programada para el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.

Mientras tanto, Alpine mueve fichas fuera de la pista, presenta a sus socios estratégicos y alimenta la expectativa. El auto todavía no se mostró, pero el camino hacia el debut de Franco Colapinto en la máxima categoría ya está claramente en marcha.