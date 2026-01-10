El mensaje bomba que recibió Wanda Nara de un famoso conductor tras separarse de Migueles

Chat Wanda Nara y Grego Rosello 1

Claro que casi de inmediato el influencer vio la historia virtual de Wanda y, como para no quedar como un desesperado, no dudó en republicarla en sus Stories aclarando: "Les juro que le escribí por trabajo", junto a un emoji de una carita tapándose los ojos en señal de vergüenza.

Chat Wanda Nara y Grego Rosello 2

Al tiempo que en una segunda Instagram Storie Grego mostró cómo continuó la conversación virtual con la mayor de las Nara. "JAJAJAJJA HDP estuviste bien", fue la respuesta del influencer haciéndole saber que ya estaba enterado de su pícara movida. Y con más risas como reacción en el chat, Wanda le preguntó directa: "¿Estás en Mardel?", a lo que Rosello respondió con astucia: "No no, ¿vos si? Me subo al auto y voy ahora".

Pero la cosa no quedó ahí, porque el pícaro guiño del actual encargado de redes de Telefe escaló aún más a modo de más directa que indirecta para su compañera de canal al sumarle a la captura publicada en su cuenta de Instagram: "¿Alguien me lleva a Mardel?", pudiendo leerse entre líneas su interés por la mayor de las Nara, sobre todo teniendo en cuenta que cuando la entrevistó ella meses atrás ella ya lo había mandado al frente contando que antes de conocerse personalmente había intentado acercarse a ella vía redes. ¿Será que hay un nuevo romance entre Wanda Nara y Grego Rosello?

Chat Wanda Nara y Grego Rosello 3

El día que Wanda Nara mandó al frente a Grego Rosello en plena entrevista

En septiembre del año pasado Wanda Nara tuvo un mano a mano con Grego Rosello que fue transmitido por Telefe, donde hablaron de todo un poco a modo de promoción dado que estaba por comenzar la actual edición de Masterchef Celebrity. Pero sin duda uno de los momentos más sorprendentes fue cuando la mediática expuso al conductor revelando que tiempo atrás había intentado conquistarla enviándole mensajes privados.

Durante el aire de Ferné con Grego (Telefe), la rubia se movió con soltura entre confesiones, ironías y un juego de seducción que fue creciendo minuto a minuto frente a cámara.

Todo comenzó cuando la mediática contó que recibe mensajes de hombres famosos con intenciones claras, sin que eso se vea frenado por su situación sentimental. Con su habitual tono relajado, lanzó una frase que resumió el comportamiento que percibe a diario: “Los hombres no se hacen mucho problema”, dijo entre risas, dejando en claro que los intentos llegan tanto si está soltera como si está en pareja.

Fue allí cuando Wanda decidió exponer al propio conductor del ciclo y aseguró que Grego Rossello intentó invitarla a salir en más de una oportunidad. Sin embargo, marcó una diferencia que valoró con humor: “No sos un Tatiano”, le dijo, en alusión directa al apodo viral que recibió la China Suárez, destacando que él siempre habría esperado a que ella estuviera soltera para avanzar.

Embed

Lejos de esquivar el tema, Rossello recogió el guante y explicó su estrategia: “Yo espero cuando estás soltera. Me quedo mirando ‘LAM’ y tiro”. La respuesta de Nara no tardó en llegar y sumó picante al intercambio: “No sé, me invitaste a algún lado, me escribiste varias cosas. Si no pedís el WhatsApp vamos a seguir así”, disparó, provocando una visible incomodidad en su interlocutor.

La charla siguió escalando cuando Wanda recordó que él le escribía por Instagram y dejó en evidencia su desconcierto: “Aparte me escribías por Instagram, yo pensaba: ‘Por qué no consigue mi WhatsApp, si trabajamos en el mismo lugar’”. Lejos de achicarse, Rossello fue por más y deslizó una invitación directa a tomar un vino en su casa, al tiempo que se jactó: “Yo nunca tuve un romance con una persona famosa y nadie se enteró”. Fiel a su estilo, Wanda retrucó con picardía: “La semana que viene no vas a poder ocultarlo si estás conmigo”.

El clima ya era de tensión divertida cuando la conductora de MasterChef Celebrity aseguró haber visto las fotos que Grego sube a “mejores amigos” y elogió sin vueltas sus abdominales. Entusiasmado por los halagos, él se levantó la remera, gesto que motivó una reacción desinhibida de Wanda: “Ahí puedo limpiar mis bombachas”.

Sobre el cierre, la hermana de Zaira dejó una frase que terminó de sellar el momento: “Si no te asusté con todo lo que te dije, sos un valiente y una chance podés llegar a tener”.