Escándalo en Uruguay: la drástica medida que tomó la AUF contra el plantel tras quedar eliminado del Mundial

A su vez, la institución detalló los pasos a seguir para el éxodo de la delegación: "Por este motivo, al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana 28/6 en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos".

A dónde irán los jugadores de Uruguay tras quedar eliminados del Mundial

Debido a que el plantel quedó desarticulado en suelo norteamericano, el regreso geográfico de los atletas será completamente dispar. Son varios los jugadores que no pasarán por Uruguay, sino que partirán directamente desde México hacia diferentes rincones de Europa y Sudamérica, que son las regiones donde viven y militan habitualmente en sus clubes.

A partir de ahora, los futbolistas tendrán algunos días libres para recargar energías tras una campaña agobiante en la Copa del Mundo y luego se pondrán a disposición de sus respectivos cuerpos técnicos para afrontar la pretemporada de cara a los torneos locales.

¿Quién será el nuevo director técnico de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa?

La salida del estratega argentino obligará a una profunda renovación en el Complejo Celeste, aunque los dirigentes prefieren no apurarse en la elección del sucesor. Si bien en tierras orientales empezó a ganar mucha fuerza el nombre de Marcelo Gallardo, alejado de los corralitos tras su paso por River Plate, la intención de la AUF es tomarse el tiempo necesario. Lo más probable es que no haya un reemplazante definitivo de Bielsa hasta luego de las elecciones de la asociación, pautadas para marzo o abril del 2027.

Mientras tanto, el fútbol uruguayo afrontará una reestructuración total que abarcará desde los acuerdos económicos institucionales hasta las estructuras de las Selecciones Juveniles. De hecho, las autoridades ya le ofrecieron formalmente a Marcelo Broli que asuma el mando en la categoría Sub-20 y que, de forma simultánea, dirija interinamente a la Selección Mayor en el inicio de las próximas Eliminatorias, una propuesta que el DT charrúa quedó en responder en los próximos días.