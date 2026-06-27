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Escándalo en Uruguay: la drástica medida que tomó la AUF contra el plantel tras quedar eliminado del Mundial

La eliminación temprana en la primera fase de la Copa del Mundo desató una tormenta institucional y deportiva Uruguay. La inesperada medida que tomó la AUF.

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Foto: Reuters 

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La participación de Uruguay fue la crónica de una eliminación anunciada en este Mundial 2026. El temprano adiós caló hondo y duele mucho del otro lado del charco porque reflejó una fase de grupos para el olvido (producto de dos empates y una derrota), todo enmarcado en medio de una relación sumamente áspera entre los jugadores y el entrenador Marcelo Bielsa. Si bien nadie de la AUF se ha pronunciado oficialmente sobre el futuro del director técnico, en el ambiente es un hecho que no seguirá en el cargo. Sin embargo, lo que sí quedó absolutamente clara es la fuerte decisión institucional que se tomó en las últimas horas y que afecta de manera directa a los futbolistas.

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Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

La Asociación Uruguaya de Fútbol le comunicó a la delegación que hizo base en Playa del Carmen un cambio drástico en la logística inicial: quedó completamente cancelado el chárter después de lo que fue la derrota 1-0 frente a España en el Estadio Akron, de Guadalajara. A causa de esta sorpresiva resolución de la casa madre charrúa, los 26 futbolistas, además de los integrantes del cuerpo técnico del "Loco" y los colaboradores del día a día de la Celeste, no volarán todos juntos de regreso a Montevideo, sino que deberán marcharse por su cuenta en vuelos comerciales.

Por qué la AUF canceló el vuelo chárter de la Selección de Uruguay

A través de un comunicado oficial emitido para calmar las repercusiones, la entidad aclaró que no se trata de una medida de castigo improvisada o un "tirón de orejas" al plantel, sino de una situación que estaba organizada de antemano debido a la incertidumbre del calendario.

"El viaje de ida requirió un vuelo chárter exclusivo debido al volumen de la delegación (más de 150 personas) y la necesidad de trasladar más de 5,000 kg de equipaje y utilería. Tal como estaba planificado desde el inicio, el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo chárter debido a no conocer desde dónde comenzaría el retorno", argumentó la AUF.

A su vez, la institución detalló los pasos a seguir para el éxodo de la delegación: "Por este motivo, al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana 28/6 en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos".

A dónde irán los jugadores de Uruguay tras quedar eliminados del Mundial

Debido a que el plantel quedó desarticulado en suelo norteamericano, el regreso geográfico de los atletas será completamente dispar. Son varios los jugadores que no pasarán por Uruguay, sino que partirán directamente desde México hacia diferentes rincones de Europa y Sudamérica, que son las regiones donde viven y militan habitualmente en sus clubes.

A partir de ahora, los futbolistas tendrán algunos días libres para recargar energías tras una campaña agobiante en la Copa del Mundo y luego se pondrán a disposición de sus respectivos cuerpos técnicos para afrontar la pretemporada de cara a los torneos locales.

¿Quién será el nuevo director técnico de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa?

La salida del estratega argentino obligará a una profunda renovación en el Complejo Celeste, aunque los dirigentes prefieren no apurarse en la elección del sucesor. Si bien en tierras orientales empezó a ganar mucha fuerza el nombre de Marcelo Gallardo, alejado de los corralitos tras su paso por River Plate, la intención de la AUF es tomarse el tiempo necesario. Lo más probable es que no haya un reemplazante definitivo de Bielsa hasta luego de las elecciones de la asociación, pautadas para marzo o abril del 2027.

Mientras tanto, el fútbol uruguayo afrontará una reestructuración total que abarcará desde los acuerdos económicos institucionales hasta las estructuras de las Selecciones Juveniles. De hecho, las autoridades ya le ofrecieron formalmente a Marcelo Broli que asuma el mando en la categoría Sub-20 y que, de forma simultánea, dirija interinamente a la Selección Mayor en el inicio de las próximas Eliminatorias, una propuesta que el DT charrúa quedó en responder en los próximos días.

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