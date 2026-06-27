Hallaron un cuerpo en el Río de la Plata en Uruguay y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos

Sebastián Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y trabaja en una empresa de bebidas.

El hallazgo se produjo pocos días después de que la Prefectura Naval Argentina encontrara una campera y un tanque de combustible pertenecientes a la embarcación. Ambos elementos fueron reconocidos por los familiares de los desaparecidos, quienes confirmaron que formaban parte del equipamiento del grupo.

Qué se sabe de la desaparición del "Chamigo-Ho"

Los cinco pescadores zarparon el domingo 14 de junio desde la zona de la costanera de Hudson, entre las 6 y las 8.30 de la mañana, a bordo de la embarcación "Chamigo-Ho". La alarma se activó cerca de las 20.50, cuando el personal del Camping Hudson advirtió que los hombres no habían regresado y que sus vehículos seguían estacionados en el predio.

Desde ese momento, la búsqueda no se interrumpió. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.

Carlos Kovach y Claudio Kovach son hermanos y aficionados a la pesca. (Foto: redes sociales)

Un operativo de búsqueda por aire, agua y tierra

La Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo que incluyó guardacostas de gran porte, embarcaciones semirrígidas, motos de agua, móviles terrestres y aeronaves especializadas. Uno de los vuelos estuvo a cargo del avión Papa Alfa 62, que recorrió más de 110 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata sin lograr localizar la embarcación ni a sus ocupantes.

Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, explicó que la ausencia de restos flotando en la superficie dificultó considerablemente las tareas y obligó a ampliar progresivamente el área de búsqueda. Además, indicó que las condiciones climáticas eran favorables al momento de la desaparición, por lo que quedó descartada la hipótesis de un temporal.

La principal teoría de los investigadores sostiene que la embarcación pudo haber sido arrastrada por las corrientes hacia un sector distinto al previsto por los pescadores y que allí habrían sufrido algún desperfecto o accidente que derivó en la desaparición.