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Hallaron un cuerpo en el Río de la Plata en Uruguay y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos

Las autoridades del país vecino realizarán una prueba de ADN para confirmar la identidad del hombre hallado. El hallazgo ocurrió cuando un barco pesquero navegaba cerca de la costa.

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Hallan un cuerpo en el Río de la Plata en Uruguay y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos. (Foto: redes sociales)
Hallan un cuerpo en el Río de la Plata en Uruguay y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos. (Foto: redes sociales)

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata tuvo un giro dramático en las últimas horas. La Prefectura Nacional Naval de Uruguay encontró un cuerpo frente a las costas de Montevideo y las primeras observaciones indican que sus características coinciden con las de uno de los tripulantes del barco "Chamigo-Ho", desaparecido desde el pasado 14 de junio.

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El pescador de 47 años fue hallado sin vida tras varios días de búsqueda en el Río de la Plata. (Foto: redes).

El hallazgo ocurrió cuando un barco pesquero navegaba cerca de la costa uruguaya. Los tripulantes divisaron el cuerpo flotando en el agua y dieron aviso inmediato a las autoridades locales, que posteriormente informaron a la Prefectura Naval Argentina, encargada del operativo para encontrar a Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50).

Según trascendió, el cuerpo presenta dos tatuajes que coinciden con los de uno de los cinco pescadores desaparecidos, lo que fortaleció la hipótesis de que podría tratarse del primer integrante de la tripulación hallado tras casi dos semanas de intensa búsqueda.

No obstante, la identidad solo podrá confirmarse mediante estudios de ADN, que ya fueron ordenados por la Justicia y el equipo forense de Uruguay. Una vez concluidos los análisis, los resultados serán enviados a las autoridades argentinas que llevan adelante la investigación.

Sebasti&aacute;n Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores T&eacute;cnicos de la Rep&uacute;blica Argentina y trabaja en una empresa de bebidas.&nbsp;

Sebastián Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y trabaja en una empresa de bebidas.

El hallazgo se produjo pocos días después de que la Prefectura Naval Argentina encontrara una campera y un tanque de combustible pertenecientes a la embarcación. Ambos elementos fueron reconocidos por los familiares de los desaparecidos, quienes confirmaron que formaban parte del equipamiento del grupo.

Qué se sabe de la desaparición del "Chamigo-Ho"

Los cinco pescadores zarparon el domingo 14 de junio desde la zona de la costanera de Hudson, entre las 6 y las 8.30 de la mañana, a bordo de la embarcación "Chamigo-Ho". La alarma se activó cerca de las 20.50, cuando el personal del Camping Hudson advirtió que los hombres no habían regresado y que sus vehículos seguían estacionados en el predio.

Desde ese momento, la búsqueda no se interrumpió. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.

Carlos Kovach y Claudio Kovach son hermanos y aficionados a la pesca. (Foto: redes sociales)

Carlos Kovach y Claudio Kovach son hermanos y aficionados a la pesca. (Foto: redes sociales)

Un operativo de búsqueda por aire, agua y tierra

La Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo que incluyó guardacostas de gran porte, embarcaciones semirrígidas, motos de agua, móviles terrestres y aeronaves especializadas. Uno de los vuelos estuvo a cargo del avión Papa Alfa 62, que recorrió más de 110 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata sin lograr localizar la embarcación ni a sus ocupantes.

Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, explicó que la ausencia de restos flotando en la superficie dificultó considerablemente las tareas y obligó a ampliar progresivamente el área de búsqueda. Además, indicó que las condiciones climáticas eran favorables al momento de la desaparición, por lo que quedó descartada la hipótesis de un temporal.

La principal teoría de los investigadores sostiene que la embarcación pudo haber sido arrastrada por las corrientes hacia un sector distinto al previsto por los pescadores y que allí habrían sufrido algún desperfecto o accidente que derivó en la desaparición.

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