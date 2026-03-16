España rompió el silencio sobre la Finalissima cancelada y apuntó contra Argentina: "Ofrecimos..."

El organismo recordó que el 16 de mayo de 2025 mantuvo una reunión en Paraguay con representantes de la CONMEBOL, la FIFA, la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino para iniciar los trámites que permitieran organizar el partido.

Sin embargo, el pasado 28 de febrero se produjo una situación bélica que afectó a varios países de la región, entre ellos Qatar, lo que hizo imposible disputar allí los encuentros previstos.

A partir de ese momento comenzaron a analizarse alternativas, aunque finalmente no se logró un acuerdo entre las partes.

Qué opciones propuso España para jugar el partido

En su comunicado, la federación española aseguró que trabajó junto a la UEFA para intentar mantener el encuentro y que ofreció distintas alternativas para concretarlo.

Entre ellas, planteó la posibilidad de albergar el partido en España, disputarlo en una sede neutral o incluso realizarlo con un formato diferente.

“España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones”, remarcaron desde la RFEF.

Pese a esos intentos, la Finalissima finalmente fue cancelada. En paralelo, la federación confirmó que comenzó a gestionar otros partidos para la próxima ventana internacional en territorio español.

“La Federación lamenta la cancelación de este partido y quiere agradecer a la UEFA el esfuerzo realizado en todo momento para mantener el encuentro”, concluyó el comunicado.