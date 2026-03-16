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España rompió el silencio sobre la Finalissima cancelada y apuntó contra Argentina: "Ofrecimos..."

La Real Federación Española de Fútbol publicó un comunicado en el que aseguró que hizo todos los esfuerzos para disputar el partido ante la Selección argentina, pero confirmó que finalmente no hubo acuerdo para realizarlo.

España rompió el silencio sobre la Finalissima cancelada y apuntó contra Argentina: Ofrecimos...

La cancelación de la Finalissima entre Selección de Argentina y Selección de España generó repercusiones en el fútbol internacional. Este domingo, la Real Federación Española de Fútbol difundió un comunicado oficial en el que lamentó la suspensión del partido y aseguró que hizo todo lo posible para que el encuentro se disputara.

Leé también Tapia respondió al pedido de España y propuso un estadio argentino para la Finalissima
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El organismo del fútbol español remarcó que desde el inicio mostró interés en concretar el duelo entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa, pero sostuvo que no hubo respuestas favorables desde las entidades sudamericanas.

“Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga”, expresó la RFEF en el comunicado difundido en su sitio oficial.

Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Según explicó la federación española, el partido estaba previsto originalmente para disputarse en Qatar, pero el contexto internacional obligó a replantear la sede.

El organismo recordó que el 16 de mayo de 2025 mantuvo una reunión en Paraguay con representantes de la CONMEBOL, la FIFA, la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino para iniciar los trámites que permitieran organizar el partido.

Sin embargo, el pasado 28 de febrero se produjo una situación bélica que afectó a varios países de la región, entre ellos Qatar, lo que hizo imposible disputar allí los encuentros previstos.

A partir de ese momento comenzaron a analizarse alternativas, aunque finalmente no se logró un acuerdo entre las partes.

Qué opciones propuso España para jugar el partido

En su comunicado, la federación española aseguró que trabajó junto a la UEFA para intentar mantener el encuentro y que ofreció distintas alternativas para concretarlo.

Entre ellas, planteó la posibilidad de albergar el partido en España, disputarlo en una sede neutral o incluso realizarlo con un formato diferente.

“España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones”, remarcaron desde la RFEF.

Pese a esos intentos, la Finalissima finalmente fue cancelada. En paralelo, la federación confirmó que comenzó a gestionar otros partidos para la próxima ventana internacional en territorio español.

“La Federación lamenta la cancelación de este partido y quiere agradecer a la UEFA el esfuerzo realizado en todo momento para mantener el encuentro”, concluyó el comunicado.

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