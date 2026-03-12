Claudio "Chiqui" Tapia busca definir la sede de la Finalissima: "El Monumental es ideal"

Embed Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima.



Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final. https://t.co/HvP4HCgl04 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 12, 2026

Desde España impulsan la posibilidad de que el encuentro se juegue en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, mientras que la AFA insiste en que el partido se dispute en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El propio Tapia reiteró públicamente su postura tras comparecer ante la Justicia en una causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes en la AFA. “España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, afirmó el dirigente a la salida de los tribunales.

Europa aparece como alternativa logística

Según medios españoles como el diario AS, la UEFA considera que Madrid y el Santiago Bernabéu son la mejor alternativa europea, incluso por encima de otras ciudades como Roma o Lisboa. El argumento principal es logístico: la mayoría de los jugadores de ambas selecciones milita en clubes europeos, lo que facilitaría la organización durante la ventana internacional, sin embargo, desde la AFA mantienen una postura firme.

La definición de la sede debe resolverse en los próximos días, ya que en breve los entrenadores comenzarán a enviar las convocatorias para la doble Fecha FIFA, la última antes de iniciar la preparación para el Mundial 2026..

Desde el cuerpo técnico de la selección argentina, Pablo Aimar también se refirió a la incertidumbre sobre el estadio. “No sabemos todavía dónde se jugará. Ojalá sea en un lugar seguro. Es una muy linda medida”, señaló el ayudante de campo.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, en su ingreso a los Tribunales de Buenos Aires para declarar ante la Justicia (REUTERS)

El historial entre Argentina y España

El cruce entre Argentina y España tiene un historial equilibrado. En total se enfrentaron 14 veces, con seis triunfos por lado y dos empates. El estadio Monumental fue sede de cuatro de esos partidos, con tres victorias argentinas (1953, 1960 y 2010) y un empate en 1974.

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron allí fue en septiembre de 2010, cuando la Albiceleste ganó 4-1 en un amistoso internacional. Mientras continúan las negociaciones entre las federaciones, la reunión entre Tapia y Domínguez será clave para acercar posiciones y definir la sede de una final que promete captar la atención del fútbol mundial.