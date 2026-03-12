Tapia respondió al pedido de España y propuso un estadio argentino para la Finalissima

Del otro lado, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ya había planteado públicamente la posibilidad de organizar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

En declaraciones al programa El Larguero, Louzán sostuvo que lo más lógico sería disputarlo en Europa. “Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder”, afirmó.

Por qué cambió la sede original del partido

La Finalissima estaba programada inicialmente para jugarse en Qatar, pero la situación de seguridad en la región obligó a revisar la organización del evento.

El conflicto armado en Medio Oriente motivó la decisión de modificar la sede prevista en Doha, por lo que distintas federaciones comenzaron a analizar alternativas para albergar el encuentro.

Mientras tanto, el viernes 27 de marzo, fecha estipulada para el partido, sigue a la espera de una confirmación oficial sobre el estadio que recibirá el duelo entre campeones.

Qué problema existe para que se juegue en el Monumental

Aunque Tapia expresó su deseo de que el partido se dispute en el Monumental, existe un obstáculo logístico importante.

Para esa fecha, la reconocida banda AC/DC tiene programado un recital en el estadio de Núñez. Además del show del 27 de marzo, el grupo también tiene presentaciones previstas el 23 y el 31 del mismo mes.

Por ese motivo, el estadio estará adaptado con un escenario montado para los conciertos, lo que complica la posibilidad de que se utilice para un partido de fútbol en esa jornada.

Qué otras sedes se analizan para la Finalissima

Ante la falta de definición, surgieron otras opciones para albergar el encuentro. Entre ellas aparece la posibilidad de repetir la sede del Estadio de Wembley en Londres, donde la Selección argentina venció a Italia en la edición anterior.

También se mencionaron alternativas como Miami, aunque el calendario presenta coincidencias con otros compromisos. En ese escenario, ciudades como Lisboa y Roma aparecen entre las posibilidades que se analizan, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre la sede definitiva.

Mientras tanto, la organización del partido sigue en discusión y la Finalissima continúa sin estadio confirmado para el duelo entre Argentina y España.