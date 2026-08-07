Franco Colapinto estalló furioso tras un indignante robo en Italia: "Ni la matera dejaron, loco"

El hecho ocurrió durante el período de vacaciones que tienen los pilotos antes de retomar la actividad oficial de la Fórmula 1. Colapinto había elegido Italia como destino para relajarse, desconectarse de la intensa exigencia que implica la competencia y recargar energías antes de afrontar la segunda parte del calendario. No obstante, ese plan quedó marcado por este inesperado episodio delictivo.

Más allá del mal momento que le tocó atravesar durante su descanso en Europa, el joven argentino ya apunta a dejar atrás lo sucedido. Con la mirada puesta en los desafíos deportivos que tendrá por delante en lo que resta de la temporada, Franco Colapinto intentará enfocarse nuevamente en la competencia y continuar con su preparación para encarar el regreso a las pistas.

Cuál fue el verdadero motivo de la separación de Franco Colapinto y Maia Reffico

El periodista Gustavo Méndez reveló a fines de julio pasado en La mañana con Moria (El Trece) cuál sería el verdadero trasfondo de la crisis que terminó con la historia de amor entre Franco Colapinto y Maia Reficco, y explicó qué factores habrían pesado en la decisión de poner fin al noviazgo.

Según contó, la pareja venía atravesando un momento complejo desde hacía varias semanas, aunque ambos optaron por mantener la situación en la más absoluta reserva mientras Franco Colapinto seguía concentrado en sus competencias dentro de la Fórmula 1.

Al recordar el inicio de la relación, Méndez señaló: "En marzo contamos que estaban de novios Franco Colapinto y Maia Reficco. Había sido la presentación oficial con familiares de un lado y del otro", en referencia al momento en el que el romance se confirmó públicamente.

El comunicador también indicó que durante el Road Show de la Fórmula 1 realizado en Buenos Aires ya podían percibirse algunos indicios de desgaste en la pareja. “Hasta ese momento venía tensa la cuestión, pero ella se había ido a Madrid y había aplazado ciertos compromisos”, explicó sobre aquella etapa del vínculo.

Sin embargo, fue contundente al desmentir que el distanciamiento estuviera vinculado a una falta de amor entre ambos. “No venía tenso por el cariño que se tenían ellos, sino por lo que hay alrededor de ellos. La familia y todo el entorno”, sostuvo, al remarcar que las dificultades surgían por cuestiones externas.

En ese sentido, Gustavo Méndez también hizo foco en el nivel de exposición que implica competir en la máxima categoría del automovilismo. “Todo lo que él haga en sus redes sociales y en su vida privada está supervisado por Alpine y por la Fórmula 1. La Fórmula 1 es como la monarquía, te miden hasta con quién salís”, afirmó.

Mientras Franco Colapinto continúa consolidando su presente en la Fórmula 1, Maia Reficco sigue adelante con una agenda profesional cargada de proyectos internacionales, entre ellos una película junto a Eva Longoria y nuevas producciones para Netflix.

Sobre ese punto, el periodista remarcó que las exigencias laborales de ambos terminaron inclinando la balanza. “Ella fue aplazando muchos compromisos. Vive entre Nueva York y Madrid, pero ya no puede dejar su carrera para acompañarlo”, comentó. Luego descartó nuevamente cualquier versión sobre una infidelidad: “No hay terceros en discordia. Es realmente por el calendario que tienen ellos, por las presiones y porque los dos están creciendo muchísimo en sus carreras”, reveló.

Por último, Gustavo Méndez dejó entrever que la historia entre Franco Colapinto y Maia Reficco todavía podría tener un nuevo capítulo. “Lo que me dijeron es que, atención, no es definitiva. Tal vez a fin de año o en unos próximos meses se vuelvan a encontrar”, concluyó.