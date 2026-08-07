Mario Pergolini picante por la separación de La Joaqui y Luck Ra: "Está retriste el flaco"

"Yo le pregunté acá ¿te querés casar? Y me miró con una cara que me dijo ni en pedo, el pibe dijo no", recordó Mario Pergolini con humor sobre la visita de Luck Ra a su programa unos meses atrás.

Y luego ironizó sobre la imagen posteada por el cantante tras la ruptura con La Joaqui: "Mirá el asado que se hizo, está retriste el flaco. Pobre Luck Ra, él fue, lo intentó".

"¿Qué te pasa? No te gustaba el chisme a vos", le dijo Evelyn Botto sorprendida. A lo que el conductor dio pie a continuar adelante con la presentación de los temas. "Tenés razón, comencemos el programa por favor", cerró.

La confesión de Luck Ra tras terminar su relación con La Joaqui

Una vez que el final del romance con La Joaqui salió a la luz, Luck Ra continuó utilizando TikTok para expresar su estado de ánimo. En total, sumó cinco nuevos reposteos con mensajes que evidenciaron el difícil momento que está viviendo.

Uno de los que más repercusión generó hacía referencia al desgaste emocional y mental que siente actualmente: "Me hago el gil no más, pero no me está saliendo ni una bien. Me estoy apagando de una manera que no sé cómo solucionar", expresó.

Ese contenido reflejó con crudeza las dificultades que enfrenta el artista para transitar el duelo sentimental mientras intenta sostener su rutina cotidiana y su carrera profesional.

En otro de los videos compartidos apareció una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a La Joaqui, pese a que la cantante habló bien de él tras la separación.

Allí podía leerse: "No importa si volteas a ver a otro hombre. Ahora no estoy en mi mejor momento, estoy ojeroso, cansado, con problemas, con estrés, descuidado y mi físico no es bonito".

El mensaje dejó en evidencia un profundo bajón anímico y una mirada muy crítica sobre sí mismo, exponiendo la baja autoestima que estaría atravesando luego de la ruptura amorosa.