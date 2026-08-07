Mario Pergolini picante por la separación de La Joaqui y Luck Ra: "Está retriste el flaco"

Mario Pergolini se refirió al comienzo de su programa de jueves en Otro Día Perdido (El Trece) a uno de los temas del espectáculo que más repercusión tuvo en los últimos días.
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El conductor Mario Pergolini reaccionó con humor al aire ante la noticia de la separación de los cantantes La Joaqui y Luck Ra.
Mario Pergolini se refirió al comienzo de su programa de jueves en Otro Día Perdido (El Trece) a uno de los temas del espectáculo que más repercusión tuvo en los últimos días.
Se trata de la separación de La Joaqui y Luck Ra tras dos años de noviazgo. Fue cuando Rada en el repaso de noticias se metió de lleno en el tema primero a modo enigmático para dar después los nombres de los protagonistas.
“Como es de público conocimiento, dos músicos muy queridos por la gente acábanse de separar. Él tiene el pelo azul y ella, naranja. Luck Ra y La Joaqui”, dijo el actor.
Ante eso, el conductor ironizó al aire sobre la separación tras ver una imagen que publicó el cantante en las redes haciendo un asado con el el emoji de un corazón vendado a poco de confirmarse el final de la relación.
"Yo le pregunté acá ¿te querés casar? Y me miró con una cara que me dijo ni en pedo, el pibe dijo no", recordó Mario Pergolini con humor sobre la visita de Luck Ra a su programa unos meses atrás.
Y luego ironizó sobre la imagen posteada por el cantante tras la ruptura con La Joaqui: "Mirá el asado que se hizo, está retriste el flaco. Pobre Luck Ra, él fue, lo intentó".
"¿Qué te pasa? No te gustaba el chisme a vos", le dijo Evelyn Botto sorprendida. A lo que el conductor dio pie a continuar adelante con la presentación de los temas. "Tenés razón, comencemos el programa por favor", cerró.
Una vez que el final del romance con La Joaqui salió a la luz, Luck Ra continuó utilizando TikTok para expresar su estado de ánimo. En total, sumó cinco nuevos reposteos con mensajes que evidenciaron el difícil momento que está viviendo.
Uno de los que más repercusión generó hacía referencia al desgaste emocional y mental que siente actualmente: "Me hago el gil no más, pero no me está saliendo ni una bien. Me estoy apagando de una manera que no sé cómo solucionar", expresó.
Ese contenido reflejó con crudeza las dificultades que enfrenta el artista para transitar el duelo sentimental mientras intenta sostener su rutina cotidiana y su carrera profesional.
En otro de los videos compartidos apareció una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a La Joaqui, pese a que la cantante habló bien de él tras la separación.
Allí podía leerse: "No importa si volteas a ver a otro hombre. Ahora no estoy en mi mejor momento, estoy ojeroso, cansado, con problemas, con estrés, descuidado y mi físico no es bonito".
El mensaje dejó en evidencia un profundo bajón anímico y una mirada muy crítica sobre sí mismo, exponiendo la baja autoestima que estaría atravesando luego de la ruptura amorosa.