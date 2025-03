Fernando Gago, tras la dura derrota de Boca ante Newell's: fuerte autocrítica y la situación de Palacios

image.png (Luciano Bisbal/Getty Images)

Fernando Gago y una autocrítica sin rodeos

En conferencia de prensa, Gago reconoció el flojo rendimiento de su equipo: "No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal y no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados. El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas".