Fernando Gago desmitió su llegada a Boca: "No me contactó nadie"

Finalmente, luego de una ardua negociación, Boca no tendría como nuevo técnico a Fernando Gago. El reemplazante de Diego Martínez parece que aún no tiene nombre y oficialmente la llegada del ex DT de Racing quedó en un fuerte rumor. "No me contactó nadie" dijo el ex volante centrla antes del duelo clave con Chivas, donde está dirigiendo, en el clásico ante Atlas.