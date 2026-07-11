Se supo qué hizo Neymar tras la eliminación en el Mundial y anunciar su retiro de Brasil

Horas más tarde del paseo familiar, el propio delantero se encargó de mostrar de forma abierta cuál será su próximo destino vacacional. En una historia publicada en su cuenta de Instagram compartió una imagen desde el interior de su avión privado y reveló que viajaba rumbo a Las Vegas. Aunque el jugador no dio detalles específicos sobre los motivos del viaje, su pareja expuso en redes sociales una estadía junto con amigos en un hotel de lujo y casinos, dejando en claro que continuarán el período de relajación en la icónica ciudad de Nevada.

Cómo se produjo el retiro definitivo de Neymar de la selección de Brasil

El alejamiento del astro de la Verdeamarela se concretó de manera abrupta luego de un adverso resultado en las llaves de eliminación directa del certamen.

Las vacaciones tuvieron lugar pocos días después de la derrota de Brasil por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial, donde Neymar marcó el descuento de penal pero no alcanzó para evitar la eliminación. Tras consumarse el tropiezo deportivo, el delantero de forma inmediata confirmó el final de su ciclo con la selección brasileña ante las cámaras de televisión. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí y la cierro aquí”, afirmó en declaraciones a Globo Esporte TV, poniendo un punto final definitivo a su trayectoria con la camiseta de su país.