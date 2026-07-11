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Se supo qué hizo Neymar tras la eliminación en el Mundial y anunciar su retiro de Brasil

Tras la dolorosa eliminación del Mundial 2026 que dio por finalizado su ciclo en la Selección de Brasil, se conoció que hizo Neymar. Los detalles.

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Se supo qué hizo Neymar tras la eliminación en el Mundial y anunciar su retiro de Brasil

El cierre de un ciclo histórico para el fútbol sudamericano dio paso inmediato a los primeros movimientos públicos de su principal protagonista lejos de las presiones de la competencia. Tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 y el anuncio de su retiro de la selección, Neymar aprovechó para tomarse unos días de descanso en Estados Unidos. El futbolista fue visto junto a su familia en un momento de esparcimiento tras el duro golpe en la Copa del Mundo, intentando desconectarse de la fuerte repercusión mediática que generó la despedida definitiva de su seleccionado nacional.

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Vinicius Jr. marcó un doblete y Neymar tuvo su debut en el Mundial. (Foto: Reuters).

Las primeras apariciones urbanas del atacante se registraron en el estado de Florida, donde intentó transitar una jornada recreativa junto a su círculo más íntimo, aunque su enorme popularidad alteró los planes de tranquilidad. El brasileño recorrió Universal Studios acompañado por su pareja, Bruna Biancardi, sus hijas y otros familiares. En el transcurso de la jornada, las imágenes que más llamaron la atención de los presentes fueron las que lo mostraron arriba de una scooter de movilidad, escoltado por personal de seguridad, mientras decenas de fanáticos intentaban acercarse para saludarlo y sacarse una foto.

El revuelo generado en las instalaciones del complejo de entretenimiento fue escalando con el correr de los minutos a medida que los visitantes detectaban la presencia de la figura internacional. Según relataron testigos al diario británico The Sun, al principio pocos advirtieron que se trataba del exfutbolista de la Canarinha; sin embargo, una vez que comenzaron a reconocerlo, el lugar se llenó de simpatizantes. Pese a la aglomeración de personas a su alrededor, Neymar respondió con gestos de agradecimiento y continuó el recorrido junto a su familia, completando la visita de forma pacífica.

Cuál es el nuevo destino de Neymar tras su recorrida familiar por Florida

El crack paulista no prolongó demasiado su estadía en el parque temático y decidió abordar su transporte particular para trasladarse hacia otra región norteamericana.

Horas más tarde del paseo familiar, el propio delantero se encargó de mostrar de forma abierta cuál será su próximo destino vacacional. En una historia publicada en su cuenta de Instagram compartió una imagen desde el interior de su avión privado y reveló que viajaba rumbo a Las Vegas. Aunque el jugador no dio detalles específicos sobre los motivos del viaje, su pareja expuso en redes sociales una estadía junto con amigos en un hotel de lujo y casinos, dejando en claro que continuarán el período de relajación en la icónica ciudad de Nevada.

Cómo se produjo el retiro definitivo de Neymar de la selección de Brasil

El alejamiento del astro de la Verdeamarela se concretó de manera abrupta luego de un adverso resultado en las llaves de eliminación directa del certamen.

Las vacaciones tuvieron lugar pocos días después de la derrota de Brasil por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial, donde Neymar marcó el descuento de penal pero no alcanzó para evitar la eliminación. Tras consumarse el tropiezo deportivo, el delantero de forma inmediata confirmó el final de su ciclo con la selección brasileña ante las cámaras de televisión. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí y la cierro aquí”, afirmó en declaraciones a Globo Esporte TV, poniendo un punto final definitivo a su trayectoria con la camiseta de su país.

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