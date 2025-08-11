En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Budín de limón sin TACC: la receta fácil que sale siempre bien

Ligero, húmedo y con ese aroma cítrico irresistible, el budín de limón sin TACC es una opción perfecta para acompañar el mate, el té o el café. Con ingredientes simples y sin gluten, se puede preparar en casa en pocos pasos.

Budín de limón sin TACC: la receta fácil que sale siempre bien

El budín de limón es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su combinación de esponjosidad, dulzura equilibrada y perfume cítrico lo convierten en una opción ideal para cualquier momento del día. Si bien la receta tradicional lleva harina de trigo, existe una versión sin TACC que mantiene todo su sabor y textura, pensada para que las personas con celiaquía o quienes eligen reducir el consumo de gluten puedan disfrutarlo sin preocupaciones.

Leé también Pocos ingredientes y un sabor inolvidable: la receta de tarta de coco y dulce de leche que vas a amar
pocos ingredientes y un sabor inolvidable: la receta de tarta de coco y dulce de leche que vas a amar
image

El secreto para lograr un budín sin TACC que no se desarme ni quede seco está en la elección de la mezcla de harinas aptas y en una correcta proporción de líquidos y materia grasa. Además, el jugo y la ralladura de limón no solo aportan sabor, sino que también ayudan a conservar la humedad.

Ingredientes

Para un budín mediano:

  • 3 huevos

  • 150 g de azúcar

  • 100 cc de aceite neutro (girasol o maíz)

  • 150 cc de leche (puede ser sin lactosa o vegetal)

  • Ralladura de 1 limón

  • Jugo de 1 limón

  • 200 g de premezcla sin TACC

  • 1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC

  • Una pizca de sal

Preparación paso a paso

  • Preparar el horno y el molde

    Precalentar el horno a 170 °C. Enmantecar y enharinar con premezcla un molde para budín, o bien forrarlo con papel manteca.

  • Batir los ingredientes húmedos

    En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa. Incorporar el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de limón.

  • Integrar los secos

    Tamizar la premezcla junto con el polvo para hornear y la pizca de sal. Agregar de a poco a la mezcla líquida, batiendo lo justo para integrar, sin sobremezclar.

  • Hornear

    Volcar la preparación en el molde y cocinar durante 35 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

  • Enfriar y servir

    Dejar entibiar antes de desmoldar. Se puede decorar con glasé de limón o azúcar impalpable para darle un toque extra.

Consejos para un budín sin TACC perfecto

  • La premezcla sin TACC puede ser comprada o casera, combinando harina de arroz, fécula de maíz y fécula de mandioca.

  • El jugo de limón recién exprimido realza el sabor y la frescura.

  • No abrir el horno durante los primeros 25 minutos para evitar que el budín se baje.

  • Guardarlo en recipiente hermético ayuda a que conserve la humedad por más tiempo.

Cómo acompañar el budín

Este budín de limón sin TACC es ideal para la merienda, el desayuno o como postre ligero después de una comida. Su sabor fresco combina bien con infusiones calientes, y una rodaja tibia con un poco de mermelada de frutos rojos puede convertirlo en un momento gourmet sin esfuerzo.

Hacer un budín de limón sin TACC en casa no solo es posible, sino que también es sencillo y reconfortante. Con pocos ingredientes y una técnica simple, se puede disfrutar de un clásico casero que todos, sin importar sus restricciones alimentarias, querrán repetir.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Scones de queso sin TACC: la receta que todos van a pedirte para la merienda
Donas caseras: el paso a paso de una receta para que queden esponjosas y perfectas
Milanesas de merluza: la receta que transforma este plato que todos van a amar

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar