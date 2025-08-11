Budín de limón sin TACC: la receta fácil que sale siempre bien

Preparación paso a paso

Preparar el horno y el molde Precalentar el horno a 170 °C. Enmantecar y enharinar con premezcla un molde para budín, o bien forrarlo con papel manteca.

Batir los ingredientes húmedos En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa. Incorporar el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de limón.

Integrar los secos Tamizar la premezcla junto con el polvo para hornear y la pizca de sal. Agregar de a poco a la mezcla líquida, batiendo lo justo para integrar, sin sobremezclar.

Hornear Volcar la preparación en el molde y cocinar durante 35 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Enfriar y servir Dejar entibiar antes de desmoldar. Se puede decorar con glasé de limón o azúcar impalpable para darle un toque extra.

Consejos para un budín sin TACC perfecto

La premezcla sin TACC puede ser comprada o casera, combinando harina de arroz, fécula de maíz y fécula de mandioca.

El jugo de limón recién exprimido realza el sabor y la frescura.

No abrir el horno durante los primeros 25 minutos para evitar que el budín se baje.

Guardarlo en recipiente hermético ayuda a que conserve la humedad por más tiempo.

Cómo acompañar el budín

Este budín de limón sin TACC es ideal para la merienda, el desayuno o como postre ligero después de una comida. Su sabor fresco combina bien con infusiones calientes, y una rodaja tibia con un poco de mermelada de frutos rojos puede convertirlo en un momento gourmet sin esfuerzo.

Hacer un budín de limón sin TACC en casa no solo es posible, sino que también es sencillo y reconfortante. Con pocos ingredientes y una técnica simple, se puede disfrutar de un clásico casero que todos, sin importar sus restricciones alimentarias, querrán repetir.