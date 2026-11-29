Lejos de esconderse, Pilar disfrutó de la celebración junto a su nuevo amor y sus amigos, dejando en evidencia el gran momento personal que atraviesa.

La presencia de ambos en el cumpleaños de Diego Suárez tiene, además, un significado muy especial, ya que fue precisamente él quien los presentó durante la entrega de los Martín Fierro de la Música.

Semanas después de aquel primer encuentro, la pareja volvió a compartir una noche junto al amigo que propició el inicio de su historia de amor.

Quién es Martín Rodríguez, el nuevo novio de Pilar Smith

Tal como se informó anteriormente, Martín Rodríguez se desempeña como gerente comercial del Grupo Octubre y conoció a la periodista cuando ambos estaban separados.

En diálogo con LAM, Rodríguez confirmó que estaban iniciando una relación y se mostró entusiasmado con Pilar.

“Aparte de linda, es inteligente, simpática. Nos estamos conociendo y la estamos pasando bien”, expresó.

Por su parte, en una entrevista, la periodista también manifestó su entusiasmo por esta nueva oportunidad en el amor y definió a Martín con una romántica declaración: “Es el hombre más dulce que conocí en mi vida”.

Ahora, las imágenes exclusivas de PrimiciasYa.com durante el cumpleaños de Diego Suárez muestran a Pilar Smith y Martín Rodríguez disfrutando de su romance, entre besos, abrazos y demostraciones de cariño en una noche rodeada de amigos y famosos.

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