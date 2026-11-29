Tras su separación de Rafael Ruiz Huidobro, Pilar Smith volvió a apostar al amor y atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Martín Rodríguez.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La periodista se mostró muy enamorada durante el cumpleaños de su amigo Diego Suárez. PrimiciasYa.com accedió a las imágenes que confirman su nuevo presente sentimental tras su separación.
Tras su separación de Rafael Ruiz Huidobro, Pilar Smith volvió a apostar al amor y atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Martín Rodríguez.
La periodista y panelista de LAM (América TV) ya había confirmado que estaba conociendo a alguien, pero ahora salieron a la luz las imágenes más románticas de la flamante pareja.
PrimiciasYa.com accedió en exclusiva a las fotografías de Pilar y su nuevo novio durante el cumpleaños de Diego Suárez, una celebración que reunió a varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Ana Rosenfeld y Nara Ferragut.
En medio de los festejos, la periodista y su pareja se mostraron muy cariñosos, intercambiaron besos y abrazos y dieron muestras de la complicidad que existe entre ambos.
Lejos de esconderse, Pilar disfrutó de la celebración junto a su nuevo amor y sus amigos, dejando en evidencia el gran momento personal que atraviesa.
La presencia de ambos en el cumpleaños de Diego Suárez tiene, además, un significado muy especial, ya que fue precisamente él quien los presentó durante la entrega de los Martín Fierro de la Música.
Semanas después de aquel primer encuentro, la pareja volvió a compartir una noche junto al amigo que propició el inicio de su historia de amor.
Tal como se informó anteriormente, Martín Rodríguez se desempeña como gerente comercial del Grupo Octubre y conoció a la periodista cuando ambos estaban separados.
En diálogo con LAM, Rodríguez confirmó que estaban iniciando una relación y se mostró entusiasmado con Pilar.
“Aparte de linda, es inteligente, simpática. Nos estamos conociendo y la estamos pasando bien”, expresó.
Por su parte, en una entrevista, la periodista también manifestó su entusiasmo por esta nueva oportunidad en el amor y definió a Martín con una romántica declaración: “Es el hombre más dulce que conocí en mi vida”.
Ahora, las imágenes exclusivas de PrimiciasYa.com durante el cumpleaños de Diego Suárez muestran a Pilar Smith y Martín Rodríguez disfrutando de su romance, entre besos, abrazos y demostraciones de cariño en una noche rodeada de amigos y famosos.
RS FOTOS