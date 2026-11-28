Los nuevos procedimientos anunciados por la Casa Rosada alcanzan a las siguientes entidades:

Migdal Mutual.

Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd.

Harel Mutual Funds Ltd.

Ayalon Mutual Funds Ltd.

Pasternak Shoham Equity IL.

Según informó el Ejecutivo, todas cuentan con participación accionaria en Navitas Petroleum y sus actuaciones se encuadran en las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.

La normativa establece restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

A través de este marco legal, el Gobierno busca determinar las responsabilidades de las empresas e inversores que participan directa o indirectamente en proyectos petroleros que la Argentina considera ilegales.

https://t.co/M8LHss6CeT — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 28, 2026

La denuncia penal contra Navitas Petroleum por la explotación en Malvinas

Las nuevas sanciones se suman a las acciones judiciales que el Gobierno había iniciado contra Navitas Petroleum a comienzos de septiembre.

En aquella oportunidad, la compañía fue denunciada penalmente por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas.

La presentación fue impulsada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. En el comunicado difundido este sábado, la Casa Rosada ratificó que no permitirá que empresas, fondos de inversión u otros actores económicos obtengan beneficios de la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

El Gobierno anunció sanciones por la explotación petrolera en Malvinas luego del fallo del Tribunal del Mar. (Foto: captura)

Javier Milei reclamó la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

En medio de la controversia por las actividades petroleras en Malvinas, el presidente Javier Milei volvió a solicitarle al Congreso que avance con la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El Ejecutivo considera necesario ampliar las herramientas legales disponibles para proteger los recursos naturales y defender los derechos soberanos del país.

El pedido se enmarca en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando los mecanismos legales a su alcance para impedir la explotación no autorizada de los recursos naturales argentinos y sostener el reclamo de soberanía sobre las islas.