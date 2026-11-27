El incidente obligó a la dirección de carrera a desplegar la bandera roja y suspender momentáneamente la actividad en el circuito de Lusail. “Bandera roja. Esta es culpa nuestra. Pierre tiene un momento y, desafortunadamente, encalló su auto en la grava”, comunicó Alpine.

El brutal despiste de Gasly en Qatar (Foto: Reuters)

Gasly estaba mejorando su registro de 1:24.764, conseguido con neumáticos medios, y había marcado sus mejores tiempos personales en los dos primeros sectores antes de protagonizar el despiste. Las cámaras de la transmisión oficial también captaron la reacción de Flavio Briatore, jefe de Alpine, quien se levantó de su asiento, dejó los auriculares sobre una pantalla y se retiró del lugar.

El episodio también perjudicó a Franco Colapinto, que no pudo completar su intento de vuelta rápida con neumáticos blandos debido a la interrupción.

Cómo le fue a Franco Colapinto en los entrenamientos libres de Qatar

La segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar estuvo marcada por múltiples interrupciones que dificultaron el trabajo de las escuderías. La primera bandera roja se produjo tras un trompo de Charles Leclerc, cuyo Ferrari perdió una pieza que quedó sobre el asfalto. Posteriormente, el despiste de Gasly obligó a detener nuevamente la actividad y extender la sesión durante 13 minutos.

Sobre el cierre, Lewis Hamilton sufrió un problema de potencia en su monoplaza y debió detenerse a un costado del circuito. La tanda finalizó bajo el régimen de Virtual Safety Car. En este contexto, Franco Colapinto terminó en el puesto 15 de la FP2, con un tiempo de 1:25.733 registrado con neumáticos medios. Gasly, en tanto, finalizó 12° con una marca de 1:24.764.

En la primera práctica libre, el argentino había conseguido el 12° puesto con un registro de 1:25.409, mientras que su compañero de equipo había terminado décimo. Ahora, los mecánicos de Alpine deberán trabajar durante la noche para determinar si el monoplaza del francés sufrió daños en el piso y dejarlo en condiciones para la próxima actividad en pista.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Qatar de Fórmula 1

La actividad continuará este sábado con la última sesión de entrenamientos libres y la clasificación, que determinará el orden de largada de la carrera principal.

El cronograma completo, en horario de la Argentina: