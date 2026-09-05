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Boca
Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
Octava fecha

A Boca se lo empataron sobre el final y terminó 2-2 con Gimnasia en Mendoza por el Torneo Clausura

El Xeneize, que jugó con un equipo alternativo, ganaba 2-1 pero el Lobo mendocino se lo igualó en una de las últimas jugadas del partido.

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@BocaJuniors

@BocaJuniors

Boca jugó en Mendoza con Gimnasia por la octava fecha del Torneo Clausura y empató 2-2. Luego de vencer a Vélez por la Copa Argentina, el equipo del Vasco Arruabarrena ganaba y tenía controlado el partido pero en una de las últimas jugadas lo igualó el elenco mendocino y terminaron repartiendo puntos.

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Boca eliminó a Vélez desde los doce pasos. 

En dos minutos, dos goles para sacudir a la primera mitad. Primero, un gran remate al ángulo de Velasco, que encontró una bola suelta tras un ataque armado por él, Flores y Belmonte, quien llegó a puntear el balón para dejárselo servido.

Después, una buena definición de Sabatini para poner la iguladad, que halló una bola en el área y le giró a Pellegrino para su derecha. Nada que hacer en esta para Montero.

Antes de que termine la primera mitad, Zenón empujó una pelota debajo del arco tras el buscapié de Gorosito, que pasó en carrera por banda derecha y fue habilitado de taco por Velasco para poner nuevamente en ventaja a Boca.

Gimnasia fue más en el segundo tiempo, pero Boca no pudo aguantar los centros del local y, tras un rebote, Fernández sacó un fuerte remate bajo desde el borde del área y mandó la pelota al fondo de la red para el empate agónico.

Formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco, Enner Valencia y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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Boca Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
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