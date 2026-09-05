A Boca se lo empataron sobre el final y terminó 2-2 con Gimnasia en Mendoza por el Torneo Clausura

Gimnasia fue más en el segundo tiempo, pero Boca no pudo aguantar los centros del local y, tras un rebote, Fernández sacó un fuerte remate bajo desde el borde del área y mandó la pelota al fondo de la red para el empate agónico.
Formaciones
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco, Enner Valencia y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.