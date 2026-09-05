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Vélez reclamó a la AFA por la "alineación indebida" de Boca y exigió la clasificación en la Copa Argentina

El club de Liniers presentó una protesta formal ante el Tribunal de Disciplina tras quedar eliminado ante Boca por penales. Sostiene que el Xeneize incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, cuando el reglamento permite un máximo de cinco.

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Vélez reclamó a la AFA por la “alineación indebida” de Boca y exigió la clasificación en la Copa Argentina

Vélez reclamó a la AFA por la “alineación indebida” de Boca y exigió la clasificación en la Copa Argentina

Vélez reclamó formalmente este sábado ante la AFA la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, luego de la eliminación ante Boca en la definición por penales de los octavos de final. El club sostiene que su rival incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del encuentro, cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla.

Leé también Copa Argentina: Boca le ganó por penales a Vélez y pasó a cuartos de final
Foto: archivo. 

Los jugadores señalados son Ángel Romero, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano y Enner Valencia.

En ese marco, la institución presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA una protesta y pidió la impugnación del partido disputado el pasado miércoles 2 de septiembre.

Según explicó Vélez en un comunicado, la situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA. La institución considera que se trata de un hecho objetivo y documentado; al mismo tiempo, descartó que el reclamo esté relacionado con una decisión arbitral.

Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina”, expresaron desde el club de Liniers.

En el mismo comunicado, agregaron: “Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta”.

Qué debe resolver el Tribunal de Disciplina

La presentación de Vélez no modifica por sí misma el resultado del partido ni significa que el club haya obtenido automáticamente la clasificación. El Tribunal de Disciplina deberá analizar la protesta, la documentación presentada y la normativa vigente antes de determinar si existió una infracción y cuáles serían sus consecuencias. Por ahora, Boca conserva la clasificación a los cuartos de final

Vélez aseguró que “defenderá su posición por las vías institucionales correspondientes” y cerró su comunicado con una definición contundente: “La igualdad ante las reglas no puede ser optativa”.

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