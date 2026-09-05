Vélez reclamó a la AFA por la “alineación indebida” de Boca y exigió la clasificación en la Copa Argentina

“Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina”, expresaron desde el club de Liniers.

En el mismo comunicado, agregaron: “Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta”.

Qué debe resolver el Tribunal de Disciplina

La presentación de Vélez no modifica por sí misma el resultado del partido ni significa que el club haya obtenido automáticamente la clasificación. El Tribunal de Disciplina deberá analizar la protesta, la documentación presentada y la normativa vigente antes de determinar si existió una infracción y cuáles serían sus consecuencias. Por ahora, Boca conserva la clasificación a los cuartos de final

Vélez aseguró que “defenderá su posición por las vías institucionales correspondientes” y cerró su comunicado con una definición contundente: “La igualdad ante las reglas no puede ser optativa”.