El sincero balance de Franco Colapinto tras los ensayos en Monza: "En la FP2 dimos..."

Cómo fue el tenso momento por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero en la FP1

Durante la primera tanda de pruebas se vivió un momento de incertidumbre dentro del habitáculo cuando el argentino detectó una pérdida de rendimiento y lanzó por radio un alarmante “¡Está roto!”.

Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le comunicó que la recarga estaba encendida y le pidió controlar los espejos, pero Colapinto insistió de inmediato: “Sí, pero ¿qué pasó?”. Al no tener claridad desde la telemetría sobre el origen de la falla, Barlow le pidió intentar reducir la temperatura de los neumáticos mientras buscaban respuestas en los garajes.

El reclamo del argentino escaló al observar la pantalla del volante: “Todo el tiempo lo mismo. Dios mío, mirá mis neumáticos”. Para intentar mitigar la avería, el ingeniero le sugirió recurrir a un reinicio de pedal y volver al método de "part pedal", maniobra que le permitió regresar a los boxes para corregir la falla de motor de cara al segundo entrenamiento.

De cara al fin de semana de clasificación y carrera, Colapinto cerró su análisis de cara al trabajo que enfrentará el equipo técnico en el garaje: “La FP2 fue un poco complicada. Hay que entender el por qué y laburar para mañana”.