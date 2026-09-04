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Franco Colapinto
FÓRMULA 1

El sincero balance de Franco Colapinto tras los ensayos en Monza: "En la FP2 dimos..."

Franco Colapinto fue 9° y 11° en las prácticas de Monza. Pese a superar a sus compañeros en Alpine, advirtió retrocesos en la FP2.

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Franco Colapinto

Franco Colapinto

La acción en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 se puso en marcha sobre el veloz trazado de Monza, donde Franco Colapinto cerró el primer día de actividad oficial ubicado en el noveno y undécimo lugar durante los dos entrenamientos libres. A pesar de quedar posicionado como el mejor representante de Alpine en ambas tandas, superando a Paul Aron en el primer ensayo y a Pierre Gasly en el segundo, el bonaerense no ocultó su insatisfacción con el comportamiento que mostró el monoplaza sobre el cierre de la jornada.

Leé también Franco Colapinto completó una sólida Práctica Libre 1 en el GP de Italia con el renovado Alpine
Colapinto en GP de Italia

La jornada para la escudería liderada por Flavio Briatore estuvo atravesada por dos focos centrales: la quita del podio que la FIA le había otorgado previamente a Gasly en Mónaco y la evaluación del nuevo paquete de actualizaciones técnicas sobre el monoplaza A526 del argentino, desarrollos aerodinámicos que su compañero francés ya había estrenado en Países Bajos.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el rendimiento del Alpine A526 en la FP2 de Monza

Al término de las sesiones en pista, el piloto pilarense analizó el comportamiento de su vehículo con las modificaciones aplicadas y remarcó la falta de evolución entre un ensayo y otro. “En la FP2 estuvimos un poco perdidos, dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué, si es la temperatura, que hizo más calor. Costó más el auto, no iba tan bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa en mitad y en salida se movía más. En general no evolucionamos nada, de hecho siento que empeoramos bastante”, explicó el piloto argentino.

A pesar de las complicaciones del segundo turno, el corredor de 23 años rescató aspectos positivos del inicio del viernes: “En el FP1 me sentí muy bien, salí, di cuatro vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema con el motor. Pero tendría que haber mejorado cinco veces más, tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora. Lo bueno es que lo del motor de la FP1 lo solucionamos”.

Cómo fue el tenso momento por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero en la FP1

Durante la primera tanda de pruebas se vivió un momento de incertidumbre dentro del habitáculo cuando el argentino detectó una pérdida de rendimiento y lanzó por radio un alarmante “¡Está roto!”.

Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le comunicó que la recarga estaba encendida y le pidió controlar los espejos, pero Colapinto insistió de inmediato: “Sí, pero ¿qué pasó?”. Al no tener claridad desde la telemetría sobre el origen de la falla, Barlow le pidió intentar reducir la temperatura de los neumáticos mientras buscaban respuestas en los garajes.

El reclamo del argentino escaló al observar la pantalla del volante: “Todo el tiempo lo mismo. Dios mío, mirá mis neumáticos”. Para intentar mitigar la avería, el ingeniero le sugirió recurrir a un reinicio de pedal y volver al método de "part pedal", maniobra que le permitió regresar a los boxes para corregir la falla de motor de cara al segundo entrenamiento.

De cara al fin de semana de clasificación y carrera, Colapinto cerró su análisis de cara al trabajo que enfrentará el equipo técnico en el garaje: “La FP2 fue un poco complicada. Hay que entender el por qué y laburar para mañana”.

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