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Colapinto en Mónaco: el puesto que repitió en las primeras prácticas y el susto contra el muro que lo mandó a boxes

Colapinto concluyó su primer día de acción oficial sobre el trazado callejero más exigente del calendario. Tras dos sesiones marcadas por las interrupciones, las banderas rojas y la extrema cercanía de los guardarraíles, el pilarense logró recolectar valiosa información aerodinámica.

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(Foto: Reuters/Yves Herman)

(Foto: Reuters/Yves Herman)

El asfalto de Montecarlo no otorga ningún tipo de concesión y exige una precisión milimétrica desde el primer giro. Franco Colapinto redondeó una sobria jornada de prácticas libres del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El argentino se ubicó en el 15° puesto en ambas, pese a un susto en la segunda, en la que apenas besó el muro de contención del circuito del Principado.

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A lo largo del día, las escuderías debieron batallar contra la falta de espacio y los constantes incidentes en pista. Mientras en la parte alta de la clasificación la jornada la lideró Lewis Hamilton con 1:13.026, el bonaerense concentró sus esfuerzos en ganar confianza vuelta tras vuelta para adaptar el Alpine A526 a los estrechos pasajes de la pista europea.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica libre (FP1) de Mónaco

El ensayo matutino representó el bautismo absoluto para el pilarense en el trazado urbano. El piloto de Alpine completó 31 vueltas en la primera práctica libre en el asfalto monegasco y terminó 15° con un mejor tiempo de 1:16.189, a 0.361 de Pierre Gasly, su compañero de equipo que se ubicó 10°.

Para Colapinto, la FP1 fue una primera toma de contacto con un circuito que exige confianza antes que velocidad. Las dos interrupciones por bandera roja limitaron el rodaje disponible para todos los equipos y el argentino no pudo completar una vuelta completamente limpia en las condiciones ideales. A pesar de las dificultades logísticas, el piloto fue acumulando información sobre el comportamiento del auto. La brecha con Gasly encendió los análisis internos, teniendo en cuenta la relevancia de la sesión clasificatoria del sábado: "Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera", había advertido el argentino en la previa.

Qué le pasó a Franco Colapinto en la segunda práctica libre (FP2)

Durante el segundo turno de la tarde, la búsqueda de los límites del circuito le propinó un llamado de atención al piloto nacional. En dicha sesión, el argentino completó 29 vueltas con un mejor tiempo de 1:14.758.

La progresión venía dentro de los parámetros esperados, pero debió ser interrumpida antes del banderazo a cuadros. En la segunda práctica, Colapinto había girado 20 veces y ya había marcado su mejor tiempo, de 1:14.758, hasta que en una de las curvas su rueda delantera izquierda rozó el muro de contención y por precaución regresó a boxes para controlar los daños mecánicos en la suspensión y el neumático.

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Quiénes fueron los pilotos más rápidos del viernes en el GP de Mónaco

La paridad en los cronómetros generales anticipa una pelea feroz por la pole position. El podio de los más rápidos de esta jornada lo integraron Hamilton, Leclerc (+0.111s) y Max Verstappen (+0.168s). George Russell y Kimi Antonelli completaron los cinco puestos con diferencias de +0.379s y +0.503s, respectivamente.

Cabe destacar que en la primera tanda, Charles Leclerc, que corre en casa, marcó el mejor tiempo con Ferrari: 1:13.978, dos décimas por delante de Lewis Hamilton.

¿Qué incidentes provocaron las banderas rojas en Mónaco?

Las detenciones de la FP1 ratificaron que los errores se pagan caro en Montecarlo. La primera llegó a 24 minutos del final cuando Isack Hadjar protagonizó un golpazo a la salida de la Piscina: el francés destruyó el ala delantera de su Red Bull en un fuerte impacto contra el muro que también dañó la parte trasera del monoplaza.

Por su parte, la segunda bandera roja llegó casi sobre el cierre de la sesión y tuvo un protagonista inesperado: Fernando Alonso tocó suavemente la pared con su Aston Martin y dejó elementos del auto en la pista, lo que obligó a detener la práctica definitivamente sin posibilidad de reanudación.

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