Colapinto en Mónaco: el puesto que repitió en las primeras prácticas y el susto contra el muro que lo mandó a boxes

Qué le pasó a Franco Colapinto en la segunda práctica libre (FP2)

Durante el segundo turno de la tarde, la búsqueda de los límites del circuito le propinó un llamado de atención al piloto nacional. En dicha sesión, el argentino completó 29 vueltas con un mejor tiempo de 1:14.758.

La progresión venía dentro de los parámetros esperados, pero debió ser interrumpida antes del banderazo a cuadros. En la segunda práctica, Colapinto había girado 20 veces y ya había marcado su mejor tiempo, de 1:14.758, hasta que en una de las curvas su rueda delantera izquierda rozó el muro de contención y por precaución regresó a boxes para controlar los daños mecánicos en la suspensión y el neumático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062923432245809230&partner=&hide_thread=false ¡Franco Colapinto bloqueó y sufrió un duro golpe en la FP2 con las dos ruedas izquierdas del #43 de Alpine! ¿Habrá sufrido algún daño en la suspensión delantera?



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Quiénes fueron los pilotos más rápidos del viernes en el GP de Mónaco

La paridad en los cronómetros generales anticipa una pelea feroz por la pole position. El podio de los más rápidos de esta jornada lo integraron Hamilton, Leclerc (+0.111s) y Max Verstappen (+0.168s). George Russell y Kimi Antonelli completaron los cinco puestos con diferencias de +0.379s y +0.503s, respectivamente.

Cabe destacar que en la primera tanda, Charles Leclerc, que corre en casa, marcó el mejor tiempo con Ferrari: 1:13.978, dos décimas por delante de Lewis Hamilton.

¿Qué incidentes provocaron las banderas rojas en Mónaco?

Las detenciones de la FP1 ratificaron que los errores se pagan caro en Montecarlo. La primera llegó a 24 minutos del final cuando Isack Hadjar protagonizó un golpazo a la salida de la Piscina: el francés destruyó el ala delantera de su Red Bull en un fuerte impacto contra el muro que también dañó la parte trasera del monoplaza.

Por su parte, la segunda bandera roja llegó casi sobre el cierre de la sesión y tuvo un protagonista inesperado: Fernando Alonso tocó suavemente la pared con su Aston Martin y dejó elementos del auto en la pista, lo que obligó a detener la práctica definitivamente sin posibilidad de reanudación.