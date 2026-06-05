Caos en Mónaco: Leclerc lideró un accidentado inicio y Colapinto busca el ritmo en el Principado

La diferencia de velocidad con su compañero marca el terreno a recuperar de cara a la tanda clasificatoria del sábado, una instancia que en este circuito tiene valor de carrera. En la previa, el propio argentino había dejado una frase contundente sobre la relevancia de la clasificación: "Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera".

Quiénes hicieron los mejores tiempos en la FP1 de Mónaco

En la parte alta de la clasificación, el piloto local hizo valer su localía absoluta sobre las calles que lo vieron crecer. Charles Leclerc, que corre en casa, marcó el mejor tiempo con Ferrari: 1:13.978, dos décimas por delante de Lewis Hamilton y con Max Verstappen tercero, dejando en claro que la escudería de Maranello presentará batalla firme durante todo el fin de semana frente a Red Bull y Mercedes.

Bandera roja en Mónaco: el impactante choque de Isack Hadjar que obligó a detener la FP1

El drama y la máxima tensión se hicieron presentes en las calles del circuito más emblemático de la Fórmula 1 durante la primera práctica libre del fin de semana. El piloto de Red Bull, Isack Hadjar, sufrió un golpe contra uno de los muros en la curva 15, provocando la rotura inmediata de los componentes de su coche. A raíz del peligro que significaba el vehículo detenido y los restos en la pista, los comisarios deportivos determinaron la bandera roja, por lo que la carrera estuvo detenida unos minutos para permitir las tareas de rescate y limpieza.

La maniobra que desencadenó el siniestro se produjo en una de las variantes más rápidas y técnicas de la pista. La salida de pista de Isack Hadjar se dio en la sucesión de las curvas 15 y 16. En esta oportunidad, el francés perdió la parte trasera de su monoplaz ya que la inercia lo despidió de lleno hacia el impacto definitivo contra la contención lateral, obligando a interrumpir la sesión de la máxima categoría.

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La sortie de piste d'Isack Hadjar dans l'enchainement des virages 15 et 16



Le Français a perdu l'arrière de sa monoplace, comme Lando Norris quelques minutes plus tôt, mais avec moins de réussite.#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rlivCTOyqK — Tear Off (@TearOffFR) June 5, 2026

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