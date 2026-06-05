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Caos en Mónaco: Leclerc lideró un accidentado inicio y Colapinto busca el ritmo en el Principado

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 puso en marcha su actividad oficial sobre el asfalto callejero de Montecarlo con una tanda inicial repleta de incidentes. Dos interrupciones detuvieron la sesión y condicionaron las estrategias de las escuderías.

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Foto: captura

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El fin de semana más glamoroso y exigente de la máxima categoría del automovilismo mundial tuvo un arranque frenético y accidentado. El Gran Premio de Mónaco arrancó y Franco Colapinto tiene trabajo por hacer, en una jornada donde la puesta a punto de los monoplazas debió lidiar con las interrupciones en el trazado. La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas que alteraron de forma sustancial los planes de trabajo en boxes, mientras que en los relojes principales, Charles Leclerc lideró la práctica con Ferrari, seguido por Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Leé también Los cambios especiales que anunció la F1 para Mónaco y que afectarán a Franco Colapinto
La F1 en el circuito con más glamour, también el más riesgoso que tiene cambios en el reglamento. (Foto: F1)

Por qué se puso bandera roja en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

El drama y la máxima tensión se hicieron presentes en las calles del circuito más emblemático de la Fórmula 1 durante la tanda de desarrollo a causa de los impactos contra los guardarraíles. El piloto de Red Bull, Isack Hadjar, sufrió un golpe contra uno de los muros en la curva 15, provocando la rotura inmediata de los componentes de su coche. A raíz del peligro que significaba el vehículo detenido y los restos en la pista, los comisarios deportivos determinaron la bandera roja, por lo que la carrera estuvo detenida unos minutos para permitir las tareas de rescate y limpieza.

La maniobra que desencadenó el siniestro se produjo en una de las variantes más rápidas y técnicas de la pista. La salida de pista de Isack Hadjar se dio en la sucesión de las curvas 15 y 16. En esta oportunidad, el francés perdió la parte trasera de su monoplaza, como Lando Norris unos minutos antes, pero con menos éxito, ya que la inercia lo despidió de lleno hacia el impacto definitivo contra la contención lateral, obligando a interrumpir la sesión de la máxima categoría. Esta fue una de las dos interrupciones que complicaron el desarrollo y recortaron el tiempo neto de rodaje para todos los competidores en el Callejero.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica libre de Mónaco

Para el piloto argentino de Alpine, la tanda inicial representó un desafío de aclimatación compleja. Franco Colapinto completó 31 vueltas en la primera práctica libre en el asfalto del Principado y terminó 15° con un mejor tiempo de 1:16.189, a 0.361 de Pierre Gasly, su compañero de equipo que se ubicó 10°. Las interrupciones limitaron el rodaje disponible y el pilarense no pudo completar una vuelta completamente limpia en las condiciones ideales, aunque sumó datos valiosos sobre el comportamiento del Alpine A526.

La diferencia de velocidad con su compañero marca el terreno a recuperar de cara a la tanda clasificatoria del sábado, una instancia que en este circuito tiene valor de carrera. En la previa, el propio argentino había dejado una frase contundente sobre la relevancia de la clasificación: "Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera".

Quiénes hicieron los mejores tiempos en la FP1 de Mónaco

En la parte alta de la clasificación, el piloto local hizo valer su localía absoluta sobre las calles que lo vieron crecer. Charles Leclerc, que corre en casa, marcó el mejor tiempo con Ferrari: 1:13.978, dos décimas por delante de Lewis Hamilton y con Max Verstappen tercero, dejando en claro que la escudería de Maranello presentará batalla firme durante todo el fin de semana frente a Red Bull y Mercedes.

Bandera roja en Mónaco: el impactante choque de Isack Hadjar que obligó a detener la FP1

El drama y la máxima tensión se hicieron presentes en las calles del circuito más emblemático de la Fórmula 1 durante la primera práctica libre del fin de semana. El piloto de Red Bull, Isack Hadjar, sufrió un golpe contra uno de los muros en la curva 15, provocando la rotura inmediata de los componentes de su coche. A raíz del peligro que significaba el vehículo detenido y los restos en la pista, los comisarios deportivos determinaron la bandera roja, por lo que la carrera estuvo detenida unos minutos para permitir las tareas de rescate y limpieza.

La maniobra que desencadenó el siniestro se produjo en una de las variantes más rápidas y técnicas de la pista. La salida de pista de Isack Hadjar se dio en la sucesión de las curvas 15 y 16. En esta oportunidad, el francés perdió la parte trasera de su monoplaz ya que la inercia lo despidió de lleno hacia el impacto definitivo contra la contención lateral, obligando a interrumpir la sesión de la máxima categoría.

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