Franco Colapinto rompió el silencio tras los anuncios de Red Bull

“Para mí es uno de los deportes más difíciles que hay: tenés que pegarle una pelotita así, tirarla a China y saber cuánta fuerza, en qué dirección, sincronizar mucho los movimientos de tu cuerpo y yo con la sincronización estoy medio complicado. Me ayuda mucho para la cabeza. Es un deporte que te despeja, tenés que estar muy enfocado”, agregó Colapinto durante una entrevista con María O’Donnell por Urbana Play.

Asimismo, agregó: “Saber que ese golpe es un segundo y después tenés que ir caminando a buscar la pelotita. Y si le pegaste mal vas recaliente, puteando. Es un deporte que me gusta, me divierte. Estoy tratando de mejorar para aprender y jugarlo con amigos, para que no se aburran conmigo”.

Tras la salida de Checo se confirmó el compañero de Max Verstappen en Red Bull: ¿Franco Colapinto?

Red Bull confirmó en dos pasos el equipo oficial para la temporada 2025 de Fórmula 1. Primero anunció que terminó la relación con el mexicano Checo Pérez, luego de cuatro años y pese a que tenía una extensión del contrato para el año entrante.

Este jueves, la casa de Milton Keynes acaba de confirmar lo que se especulaba. Liam Lawson, el piloto neozelandés que corría en el equipo "B" de la escudería, fue promovido para ser el nuevo compañero de Max Verstappen.

Esto deja libre una butaca en Red Bull Racing, para acompañar al japonés Yuki Tsunoda. Si Red Bull no promueve a uno de sus pilotos de su academia (se especula que pueden subir de la F2 a Isack Hadjar) se abre una gran oportunidad para Franco Colapinto para asegurar su continuidad entre los 20 pilotos oficiales de la Fórmula 1 en 2025.

La escudería Red Bull tiene un gran desafió para el año próximo, mantenerse como el equipo de élite que es desde hace casi una década. Max Verstappen ganó su cuarto título consecutivo, pero el equipo quedó en tercer lugar en el campeonato de constructores. El aluvión que fue McLaren en la segunda parte de la temporada le quitó el título de constructores que volvió a este histórico equipo luego de 26 años.

Red Bull confirmó en dos pasos el equipo oficial para la temporada 2025 de Fórmula 1.

Verstappen, con la ventaja enorme que sacó en la primera parte y su capacidad personal en las carreras finales, logró algo histórico: cuatro títulos mundiales consecutivos.

Pero la temporada 2025, pone a la casa de Milton Keynes en tercer lugar. Detrás de McLaren y la renovada escudería Ferrari que tendrá como refuerzo, nada menos que a Lewis Hamilton junto a Charles Leclerc. Por eso apuestan por el joven Liam Lawson, para que pueda cumplir como buen ladero del campeón.

Checo, este año, estuvo muy lejos de cumplir con lo que hizo en las temporadas anteriores. Lawson tiene 22 años, es un buen piloto, pero siempre está asociado a accidentes y polémicas con otros colegas en las pistas. Su ascenso de RB Racing a Red Bull deja libre un lugar, que alimenta los sueños y las esperanzas de los argentinos por Franco Colapinto.

Lo concreto es que Checo ya no estará más en Red Bull y el pase de Lawson abre una nueva posibilidad para Franco Colapinto.