Deportes
Franco Colapinto
MÁXIMA PREOCUPACIÓN

Franco Colapinto se desplomó y encendió las alarmas en el paddock: qué ocurrió y cómo está

Franco Colapinto vivió un momento de preocupación después de terminar 17° en el GP de Italia de Fórmula 1. Durante una entrevista televisiva, el piloto argentino sufrió un colapso físico.

Colapinto tuvo que retirarse de la rueda de prensa. 

Franco Colapinto protagonizó un episodio que generó alarma entre la afición y el paddock luego del Gran Premio de Italia 2025, donde finalizó en el puesto 17°. Durante una entrevista en vivo, el piloto de Alpine mostró claros signos de malestar físico y debió interrumpir su declaración, provocando un momento de preocupación que rápidamente fue atendido por el equipo de prensa y los periodistas presentes.

¿Qué ocurrió durante la entrevista de Colapinto?

Mientras respondía a las preguntas de los medios, Colapinto comenzó a respirar con dificultad y a mostrar signos evidentes de cansancio. Minutos después, incapaz de continuar, se vio obligado a abandonar su lugar en el set televisivo. En ese instante, un periodista le ofreció apoyo inmediato hasta que llegó la asistencia correspondiente. El joven piloto argentino sufrió un desplome, casi llegando a desmayarse, luego de haber experimentado calambres durante la carrera.

Cuál fue la causa del desmayo de Colapinto

Según los informes oficiales, el malestar se debió al gran esfuerzo físico requerido en el Gran Premio de Monza, sumado a las altas temperaturas que afectaron a todos los competidores. La combinación de deshidratación, fatiga muscular y estrés extremo llevó a Colapinto al límite de sus capacidades físicas. Pese a la intensidad del momento, los especialistas destacaron que no hubo riesgo grave para su salud y que la recuperación fue rápida.

"Aquí ha cazado Kym Illman a Franco sentado en el TV pen tras su comparecencia. Se encuentra OK. Muchísimo calor", posteó la cuenta de X @JPEIR0

Cómo se encuentra el piloto argentino tras el incidente

Tras unos minutos de descanso y atención médica, Colapinto logró recuperarse por completo. El piloto pudo volver a mantenerse estable y continuar con sus actividades posteriores al GP sin mayores complicaciones. Su equipo confirmó que el episodio, aunque impactante, no generó consecuencias permanentes y que Franco se encuentra en condiciones de seguir entrenando y compitiendo en los próximos compromisos de la temporada.

El Gran Premio de Italia fue especialmente exigente para Colapinto, quien, a bordo del Alpine, tuvo una carrera complicada en el histórico circuito de Monza. La falta de ritmo del monoplaza y la fuerte exigencia física del trazado, sumada a las altas temperaturas, hicieron que la competencia fuera un desafío extremo, poniendo de relieve las exigencias a las que se enfrentan los pilotos en la Fórmula 1 moderna.

Este momento también sirvió para que el público y el paddock recuerden la magnitud del esfuerzo físico que exige la categoría, donde incluso los pilotos más preparados pueden verse afectados por condiciones adversas. Colapinto, de todas formas, demostró su fortaleza al recuperarse rápidamente y recibir el apoyo de su equipo y los medios presentes, dejando en claro que el episodio no afectará su continuidad en la temporada.

