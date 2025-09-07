Franco Colapinto terminó 17° en Monza y Alpine dejó un fuerte mensaje: "No iba a..."

La publicación buscó transmitir calma y confianza en medio de una temporada difícil. El equipo reconoce sus limitaciones técnicas, pero insiste en que la prioridad es mantener la cohesión interna y continuar trabajando para mejorar el rendimiento.

Por qué Alpine está tan relegado en la Fórmula 1 2025

El GP de Italia volvió a dejar en evidencia las dificultades de Alpine. La falta de velocidad en recta y el ritmo de carrera muy por detrás de las escuderías de mitad de tabla fueron factores decisivos para que tanto Colapinto como su compañero de equipo quedaran lejos de los puntos.

En Monza, un circuito caracterizado por las largas rectas y la necesidad de máxima eficiencia aerodinámica, el déficit de potencia del monoplaza se hizo más notorio. Esto condicionó cualquier intento de avanzar posiciones y obligó a los pilotos de Alpine a centrarse en terminar la carrera sin sobresaltos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima cita para Colapinto será en el Gran Premio de Azerbaiyán, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre. La actividad en el circuito urbano de Bakú comenzará el viernes con dos tandas de entrenamientos libres (a las 06:30 y 10:00, hora argentina).

El sábado se desarrollará la tercera práctica desde las 05:30 y, más tarde, a las 09:00, se llevará a cabo la clasificación que definirá el orden de la grilla. La carrera principal será el domingo a las 08:00, también con horario argentino.

Toda la cobertura podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Disney+.

Qué balance deja el paso de Colapinto por Monza

Aunque el puesto 17 no refleje grandes avances, la experiencia en Monza le permitió al argentino sumar otra carrera completa en su primera temporada como piloto de tiempo completo en la Fórmula 1. La prioridad en esta etapa es acumular kilómetros, aprender a gestionar el auto en distintas condiciones y afianzarse en la categoría.

El respaldo de Alpine en redes sociales es una muestra de que, más allá de los resultados inmediatos, la apuesta sigue siendo a mediano y largo plazo. El desafío pasa por mejorar el desarrollo técnico del monoplaza y permitir que tanto Colapinto como el resto del equipo puedan pelear en escenarios más competitivos.

De esta manera, el piloto de Pilar ya piensa en Azerbaiyán, con la esperanza de que el circuito urbano de Bakú, con sus características particulares, ofrezca alguna oportunidad distinta respecto a lo vivido en Italia.