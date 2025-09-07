En vivo Radio La Red
Deportes
River
Real Madrid
Mundial de Clubes Juvenil

Expulsiones, gresca y escándalo: así fue la polémica eliminación de River ante Real Madrid en España

River Plate quedó eliminado en el Mundial de Clubes juvenil Sub 18 tras caer 2-0 frente a Real Madrid en Montilla. El partido estuvo marcado por la intensidad, tres expulsiones, polémica arbitral y un final con incidentes.

River Plate se despidió del Mundial de Clubes juvenil Sub 18 en un partido cargado de tensión y polémica. El Millonario cayó 2-0 ante Real Madrid en el estadio Municipal de Montilla, España, en un encuentro que tuvo de todo: expulsiones, discusiones, un clima caldeado en las tribunas y un final caótico.

Cómo fue el partido entre River y Real Madrid en el Mundial juvenil

El inicio del encuentro mostró a un River decidido, con varias llegadas claras durante la primera mitad. Sin embargo, todo cambió a los 34 minutos, cuando Gonzalo Pereyra —portador de la camiseta número 10— fue expulsado. El mediocampista abandonó el campo tras un cruce verbal con aficionados locales y se retiró realizando gestos hacia la tribuna mientras besaba el escudo de su camiseta, un gesto que expuso el ambiente tenso que se vivía en Montilla.

Ya con un jugador menos, el panorama se complicó en el complemento. A los 5 minutos de la segunda mitad, Mateo Garrido abrió el marcador para el Real Madrid. River intentó reaccionar, pero la diferencia numérica se volvió determinante.

Por qué River terminó con ocho jugadores en el campo

La situación del Millonario se agravó cuando Cirilo Pereyra recibió la tarjeta roja a los 21 minutos del segundo tiempo. Doce minutos más tarde, Emiliano Quevedo también vio la expulsión. Con apenas ocho futbolistas en cancha, el equipo de Guillermo Rivarola quedó sin posibilidades de revertir la historia.

Real Madrid aprovechó la superioridad y amplió la ventaja con un gol de tiro libre de Bryan Bugarín a los 21 minutos del complemento, sellando el 2-0 definitivo.

¿Qué pasó después del pitazo final?

La frustración de River estalló al concluir el partido. Tras el silbatazo, varios jugadores se abalanzaron sobre el árbitro para protestar por las decisiones que consideraban injustas. Se produjo un tumulto que obligó a la intervención de los cuerpos técnicos y el personal de seguridad para separar a los protagonistas y evitar que la situación pasara a mayores.

Este cierre caótico reflejó la tensión acumulada en un encuentro que, más allá de lo futbolístico, quedó marcado por la indisciplina y la polémica arbitral.

Cómo fue el recorrido de River en el torneo

Pese a la eliminación, la campaña del Millonario en el Mundial de Clubes juvenil dejó puntos altos. En la fase de grupos, River compartió zona con Barcelona y Benfica, logrando resultados destacados. Debutó con una victoria 3-1 frente al Como de Italia, luego superó 5-2 al conjunto portugués y cerró con un empate 1-1 frente al Barça, en un partido que había empezado en desventaja pero que igualó gracias al tanto del delantero Dylan Gerez, de 17 años.

Con ese rendimiento, el equipo logró el pase a la fase final, mostrando una propuesta ofensiva y competitiva que llamó la atención del público.

Un aspecto singular de esta experiencia fue el acompañamiento de la filial de River en Málaga. Con banderas, tirantes, bombos y cánticos, los hinchas alentaron al plantel juvenil en cada presentación, trasladando un pedazo del Monumental a suelo español.

La eliminación frente a Real Madrid dejó un sabor amargo para los juveniles de River, no solo por el resultado, sino por la forma en que se dio el desenlace. Más allá de la bronca por la polémica arbitral y los incidentes, el equipo mostró carácter durante el torneo y se llevó la experiencia de competir a nivel internacional ante rivales de jerarquía.

