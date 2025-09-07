La bronca y frustración de Franco Colapinto tras el 17° puesto en Monza: "No tuvimos..."

Quién ganó el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia fue dominado de punta a punta por Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull se quedó con la victoria tras largar desde la pole, mientras que Lando Norris (McLaren) terminó segundo y Oscar Piastri completó el podio en tercer lugar. La carrera no presentó incidentes destacados ni maniobras que cambiaran la clasificación de los primeros puestos, lo que reforzó la sensación de monotonía que Colapinto expresó después de la competencia.

La jornada en Monza dejó en evidencia tanto los desafíos físicos que enfrentan los pilotos de Fórmula 1 como las limitaciones técnicas de Alpine, que sigue sin poder competir al nivel de los equipos de punta. Para Colapinto, que todavía busca sus primeros puntos en la temporada 2025, la experiencia sumada en Italia será clave para mejorar en los próximos Grandes Premios.

A pesar de la frustración, el argentino sigue construyendo su camino en la categoría, aprendiendo a manejar situaciones difíciles y a mantener la concentración bajo presión, mientras espera que Alpine pueda ofrecerle un auto más competitivo que le permita pelear en la zona de puntos.