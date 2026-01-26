En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Susto para Alpine en Barcelona: el auto de Colapinto sufrió un problema técnico en medio de los tests

El piloto argentino sufrió un inconveniente técnico en su Alpine A526 durante las primeras horas de pruebas en Barcelona, provocó la primera interrupción del día y pudo regresar sin mayores consecuencias.

Susto para Alpine en Barcelona: el auto de Colapinto sufrió un problema técnico en medio de los tests

La pretemporada de la Fórmula 1 comenzó con intensidad en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde las escuderías empezaron a sumar kilómetros clave rumbo al inicio del campeonato 2026, previsto para marzo con el Gran Premio de Australia. En ese contexto, Franco Colapinto vivió un momento de tensión durante las primeras horas de actividad al sufrir un inconveniente técnico en su Alpine A526.

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir a pista cuando el semáforo se puso en verde, en una jornada marcada por la recopilación de datos y los ensayos iniciales de rendimiento. Sin embargo, luego de aproximadamente dos horas de pruebas, el monoplaza presentó una falla que obligó a Colapinto a detenerse en el trazado, generando la primera bandera roja del día.

Qué pasó con el auto de Colapinto en los tests

El A526 mostró un problema técnico que forzó al argentino a frenar su marcha durante algunos minutos. La interrupción fue breve y no generó consecuencias mayores, ya que Colapinto logró volver a poner el auto en movimiento y conducirlo hasta el garaje de Alpine por sus propios medios.

Hasta el momento, la escudería francesa no informó de manera oficial el origen del inconveniente. En este tipo de jornadas, los equipos suelen priorizar el análisis interno antes de comunicar detalles, especialmente en una fase tan temprana del desarrollo de los autos.

Cómo siguió la actividad tras la bandera roja

Minutos después del episodio protagonizado por Colapinto, la jornada volvió a interrumpirse. En este caso, Gabriel Bortoleto provocó la segunda bandera roja del día al volante del Audi. El inconveniente del piloto brasileño aparentó ser de mayor consideración, ya que permaneció más tiempo fuera de pista mientras su equipo trabajaba en el auto.

A diferencia de lo ocurrido con Alpine, el incidente de Bortoleto demandó una pausa más extensa, lo que condicionó parte del cronograma previsto para la mañana en Barcelona.

Quiénes marcaron los mejores tiempos

Tras completarse las primeras tres horas de actividad, Isack Hadjar quedó al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1m20s300 a bordo del Red Bull RB22. Detrás se ubicaron Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, con un tiempo de 1m22s352, y Liam Lawson, de Racing Bulls, con 1m23s113.

Colapinto, por su parte, logró completar 15 vueltas antes y después del inconveniente técnico y se posicionó cuarto, con un tiempo de 1m24s277. El resultado, en este contexto, tiene un valor relativo, ya que las pruebas están orientadas principalmente a evaluar sistemas, confiabilidad y comportamiento del auto, más que a buscar tiempos de referencia.

Qué significado tiene este episodio para Alpine

Más allá del susto inicial, el contratiempo no alteró el plan general de Alpine para la jornada. En pretemporada, este tipo de situaciones suele formar parte del proceso de puesta a punto, especialmente con autos nuevos y reglamentos recientes.

Para Colapinto, el episodio significó el primer imprevisto de la temporada 2026, en un escenario exigente pero habitual en los ensayos. Con el auto nuevamente en boxes y el trabajo técnico en marcha, Alpine continuará enfocada en sumar datos y afinar detalles, mientras el argentino sigue dando sus primeros pasos oficiales rumbo a un año clave en la Fórmula 1.

