Deportes
Franco Colapinto
Flavio Briatore
FÓRMULA 1

La sorpresiva comparación de Briatore entre Colapinto y un reconocido piloto de la F1

El jefe de Alpine fue cauteloso al trazar paralelismos entre Franco Colapinto y Fernando Alonso, elogió la evolución del argentino y destacó en qué aspecto debe dar el salto definitivo.

La sorpresiva comparación de Briatore entre Colapinto y un reconocido piloto de la F1

Flavio Briatore volvió a dejar titulares fiel a su estilo frontal. En el marco de la presentación del nuevo Alpine A526 en Barcelona, el director ejecutivo de la escudería francesa fue consultado sobre Franco Colapinto y una posible comparación con Fernando Alonso, uno de los grandes talentos que supo potenciar durante su etapa en Renault. Su respuesta, lejos de exageraciones, combinó elogios, cautela y una referencia inevitable a la historia grande de la Fórmula 1.

Leé también Video, diseño y puesta en escena: así es el Alpine A526 que manejará Colapinto
(Foto: Alpine oficial)
image

“El joven Alonso era un fenómeno, a la altura de Senna o Schumacher”, afirmó Briatore, marcando de entrada la vara con la que mide aquel comienzo del español. Y enseguida aclaró: “Es muy pronto para saber si tiene cosas, ojalá se pareciera, u ojalá se pareciera al viejo Alonso, que también es muy bueno”. Una frase que resume expectativas, pero también la distancia entre un talento en formación y una leyenda consolidada.

Por qué Briatore evitó comparar directamente a Colapinto con Alonso

El dirigente italiano fue cuidadoso al momento de establecer paralelismos. Reconoció el potencial del piloto argentino, pero dejó en claro que el proceso recién comienza. Para Briatore, el contexto y el recorrido pesan tanto como la velocidad pura, y por eso eligió no apresurar comparaciones que, en la Fórmula 1, suelen ser una carga difícil de sostener.

Incluso, en tono distendido, dejó en claro su preferencia personal en caso de que Alpine no logre el objetivo esta temporada: “Que gane Alonso, al 100%”, dijo entre risas en diálogo con Mundo Deportivo, reforzando el vínculo histórico que mantiene con el español.

Qué aspectos destaca Briatore en la evolución de Colapinto

Más allá de la comparación, Briatore se detuvo en el crecimiento personal y profesional de Colapinto. “Creo que Franco está cambiando mucho. Es más hombre. El año pasado era como un niño, recién llegado de La Pampa”, señaló. Según su mirada, el argentino mostró una evolución clara en carácter y enfoque: “Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte”.

El jefe de Alpine también destacó su compromiso con el trabajo diario. “Está más interesado en hablar con los ingenieros. Pasa mucho tiempo en el túnel de viento. Tiene mucha disciplina”, enumeró, subrayando una madurez que va más allá de los resultados inmediatos en pista.

Dónde ve Briatore la principal diferencia con Gasly

Al analizar el rendimiento deportivo, Briatore fue concreto. “Si miras la velocidad de Colapinto en carrera es la misma que la de Pierre Gasly. La única diferencia que hay es la clasificación”, explicó. Para el italiano, ese punto es clave en el salto de calidad que debe dar el argentino.

Además, reconoció que Franco “sufrió la presión” más que otros pilotos en la temporada anterior, pero aseguró que ahora lo ve “a la par de todos”. Un mensaje que refuerza la idea de un proceso en marcha, con margen de crecimiento y una expectativa medida, pero real.

En Alpine, el foco está puesto en el desarrollo. Y Briatore, sin promesas grandilocuentes, dejó en claro que Colapinto tiene las herramientas para seguir creciendo, aunque el espejo de Alonso, por ahora, siga siendo solo eso: una referencia lejana y exigente.

