La sorpresiva comparación de Briatore entre Colapinto y un reconocido piloto de la F1

Qué aspectos destaca Briatore en la evolución de Colapinto

Más allá de la comparación, Briatore se detuvo en el crecimiento personal y profesional de Colapinto. “Creo que Franco está cambiando mucho. Es más hombre. El año pasado era como un niño, recién llegado de La Pampa”, señaló. Según su mirada, el argentino mostró una evolución clara en carácter y enfoque: “Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte”.

El jefe de Alpine también destacó su compromiso con el trabajo diario. “Está más interesado en hablar con los ingenieros. Pasa mucho tiempo en el túnel de viento. Tiene mucha disciplina”, enumeró, subrayando una madurez que va más allá de los resultados inmediatos en pista.

Dónde ve Briatore la principal diferencia con Gasly

Al analizar el rendimiento deportivo, Briatore fue concreto. “Si miras la velocidad de Colapinto en carrera es la misma que la de Pierre Gasly. La única diferencia que hay es la clasificación”, explicó. Para el italiano, ese punto es clave en el salto de calidad que debe dar el argentino.

Además, reconoció que Franco “sufrió la presión” más que otros pilotos en la temporada anterior, pero aseguró que ahora lo ve “a la par de todos”. Un mensaje que refuerza la idea de un proceso en marcha, con margen de crecimiento y una expectativa medida, pero real.

En Alpine, el foco está puesto en el desarrollo. Y Briatore, sin promesas grandilocuentes, dejó en claro que Colapinto tiene las herramientas para seguir creciendo, aunque el espejo de Alonso, por ahora, siga siendo solo eso: una referencia lejana y exigente.