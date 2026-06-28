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La increíble reacción de Lionel Messi al golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso frente a Jordania

El capitán de la Selección Argentina, que comenzó el encuentro en el banco, celebró con euforia la exquisita definición de su compañero. El volante tuvo su estreno soñado en la Copa del Mundo tras una revancha veloz en la primera etapa.

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La increíble reacción de Lionel Messi al golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso frente a Jordania

El cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo regala momentos que exponen la unión y la alegría que se vive dentro de la delegación nacional en territorio norteamericano. La Selección Argentina logró abrir el marcador en el primer tiempo del partido con Jordania con un gran gol de tiro libre de Giovani Lo Celso. La definición generó una enorme repercusión tanto dentro como fuera del campo de juego, capturando de inmediato la atención de las cámaras de la transmisión oficial para registrar la reacción de Lionel Messi al gol de tiro libre de Lo Celso contra Jordania, donde el capitán festejó el tanto con euforia desde el banco de suplentes.

Leé también Leyenda absoluta: el golazo de Messi ante Jordania que rompió todos los récords en la historia de los Mundiales
Foto: Reuters 

El mediocampista hizo su debut absoluto en una Copa del Mundo en este encuentro y logró convertir de forma magistral, una recompensa enorme tras haberse perdido las ediciones previas por decisiones técnicas y problemas de salud. Messi, quien fue preservado por el cuerpo técnico y comenzó el partido entre los relevos, se paró de inmediato para aplaudir y abrazarse con sus compañeros en el banco, demostrando su felicidad por el presente del volante del Real Betis de España.

Qué gol le habían anulado previamente a Giovani Lo Celso ante Jordania

La noche en el Dallas Stadium le puso a prueba la paciencia al futbolista surgido de Rosario Central antes de su consagración en la red. Previamente, Lo Celso había anotado un gol en los minutos iniciales del encuentro, pero la acción fue anulada por fuera de juego tras la revisión de los jueces.

En aquella maniobra invalidada, el futbolista del Betis había quedado mano a mano frente al arquero rival luego de una notable asistencia de Julián Álvarez, pero su sutil anotación no subió de manera lícita al marcador, obligándolo a seguir buscando su oportunidad en el trámite del juego.

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