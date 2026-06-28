La increíble reacción de Lionel Messi al golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso frente a Jordania

El cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo regala momentos que exponen la unión y la alegría que se vive dentro de la delegación nacional en territorio norteamericano. La Selección Argentina logró abrir el marcador en el primer tiempo del partido con Jordania con un gran gol de tiro libre de Giovani Lo Celso. La definición generó una enorme repercusión tanto dentro como fuera del campo de juego, capturando de inmediato la atención de las cámaras de la transmisión oficial para registrar la reacción de Lionel Messi al gol de tiro libre de Lo Celso contra Jordania, donde el capitán festejó el tanto con euforia desde el banco de suplentes.