Las fotos del último adiós a Ernestina Pais con familiares y amigos tras su trágica muerte

Durante las últimas horas del sábado sus seres queridos confirmaron que realizarían la ceremonia íntima para despedir a Ernestina Pais, cuyos restos serán trasladados luego al Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita.

La muerte de la actriz y conductora se prudujo el viernes 26 de junio minutos antes de las 20 horas cuando el auto que manejaba fue arrollado por una formación del Tren de la Costa.

Según las grabaciones de la cámara de seguridad de la zona, cruzó las barreras y el tren impactó de lleno contra el lateral del lado del conductor. Tras el accidente se montó un amplio operativo en la zona y se realizaron las pericias correspondientes.

PrimiciasYa te acerca las fotos del doloroso último adiós a Ernestina Pais en una ceremonia íntima con mucho dolor tras su trágica muerte a los 54 años.

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