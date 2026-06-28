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Las fotos del último adiós a Ernestina Pais con familiares y amigos tras su trágica muerte

Este domingo por la mañana se realiza la última despedida a la conductora Ernestina Pais, quien falleció el viernes a los 54 años en un trágico accidente.

28 jun 2026, 10:35
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Las fotos del último adiós a Ernestina Pais tras su trágica muerte con familiares y amigos

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Ernestina Pais murió el viernes por la noche en un trágico accidente después de que el auto que manejaba fuera arrollado por un tren en San Isidro tras cruzar por las vías.

La despedida empezó minutos después de las 8 del domingo con las primeras personas que se acercaron a la casa velatoria ubicada en en el barrio de Palermo.

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Minutos después de la hora que comenzó el velotorio fueron llegando los primeros allegados a la conductora actriz entre quienes se acercaron las actrices María Valenzuela, Romina Gaetani, el actor y conductor Gastón Pauls, Diego Ramos, Bicho Gómez, y el director teatral José María Muscari.

Federica Pais, hermana de Ernestina, y Milka Truol, madre de la actriz, llegaron a la casa velatoria visiblemente conmovidas y acompañadas de sus seres queridos más cercanos.

Durante las últimas horas del sábado sus seres queridos confirmaron que realizarían la ceremonia íntima para despedir a Ernestina Pais, cuyos restos serán trasladados luego al Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita.

La muerte de la actriz y conductora se prudujo el viernes 26 de junio minutos antes de las 20 horas cuando el auto que manejaba fue arrollado por una formación del Tren de la Costa.

Según las grabaciones de la cámara de seguridad de la zona, cruzó las barreras y el tren impactó de lleno contra el lateral del lado del conductor. Tras el accidente se montó un amplio operativo en la zona y se realizaron las pericias correspondientes.

PrimiciasYa te acerca las fotos del doloroso último adiós a Ernestina Pais en una ceremonia íntima con mucho dolor tras su trágica muerte a los 54 años.

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