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Franco Colapinto cumple 23 años: el saludo de la Alpine y la Fórmula 1 y el regalo para los hinchas argentinos

La máxima categoría del automovilismo mundial y la escudería francesa celebraron en sus plataformas digitales el cumpleaños de Franco Colapinto.

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Franco Colapinto cumple 23 años: el saludo de la Alpine y la Fórmula 1 y el regalo para los hinchas argentinos

El automovilismo internacional se unió para agasajar a la gran revelación de la temporada. La Fórmula 1 y la escudería Alpine saludaron este miércoles a Franco Colapinto por su cumpleaños número 23, mientras el joven piloto argentino transita su mejor momento en la máxima categoría del automovilismo mundial. Los mensajes institucionales no tardaron en replicarse y en generar una enorme interacción en las plataformas digitales, reflejando el gran cariño que el pilarense se ganó en el paddock.

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La celebración encuentra al corredor en un estado de gracia absoluto sobre la pista y con una madurez conductiva que asombra a los especialistas. El reconocimiento de las autoridades de la competencia no escatimó en elogios para graficar su meteórico ascenso: desde las redes oficiales de la F1, le dedicaron un mensaje cargado de optimismo: “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto”, escribieron de manera pública.

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Cuál es el regalo de la Fórmula 1 para los fanáticos de Franco Colapinto

La publicación oficial no se limitó únicamente a las felicitaciones formales, sino que incluyó un sorpresivo beneficio para la marea de seguidores que apoyan al deportista desde diferentes latitudes. El saludo llegó con un guiño a los fanáticos, ya que la F1 lanzó una promoción especial y anunció un descuento del 10% para comprar su indumentaria en la tienda oficial.

Esta rebaja exclusiva le permitirá a los hinchas adquirir las gorras, remeras y el merchandising original del piloto número 43 a un precio más accesible a través del catálogo web del campeonato.

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Cómo festejó la escudería Alpine el cumpleaños de Franco Colapinto

Dentro del garaje del equipo francés también se vivió una jornada de celebración y camaradería para agasajar a su nueva joya. Por su parte, el equipo Alpine también se sumó con un mensaje: “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, publicaron junto a una selección de sus fotos favoritas del piloto en su día especial, mostrando imágenes de tramos de carrera, festejos en boxes y momentos distendidos del piloto bonaerense en lo que va del calendario.

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Los festejos y las muestras de afecto coronan una etapa brillante para el bonaerense, quien viene consolidándose de forma acelerada dentro de la parrilla de elite. El piloto de Pilar viene de sumar grandes actuaciones en Miami y especialmente en Canadá, donde firmó su mejor resultado en la categoría con un sexto puesto, una hazaña que no solo le otorgó ocho puntos vitales para el Campeonato de Constructores, sino que lo ubicó en la consideración de los principales expertos del deporte motor.

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