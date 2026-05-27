Franco Colapinto cumple 23 años: el saludo de la Alpine y la Fórmula 1 y el regalo para los hinchas argentinos

Esta rebaja exclusiva le permitirá a los hinchas adquirir las gorras, remeras y el merchandising original del piloto número 43 a un precio más accesible a través del catálogo web del campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2059563161246965841&partner=&hide_thread=false On Franco's birthday, a present for everyone



Enjoy 10% off all Alpine merch using code COLAPINTO10 at checkout in the F1 Store!#F1 — Formula 1 (@F1) May 27, 2026

Cómo festejó la escudería Alpine el cumpleaños de Franco Colapinto

Dentro del garaje del equipo francés también se vivió una jornada de celebración y camaradería para agasajar a su nueva joya. Por su parte, el equipo Alpine también se sumó con un mensaje: “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, publicaron junto a una selección de sus fotos favoritas del piloto en su día especial, mostrando imágenes de tramos de carrera, festejos en boxes y momentos distendidos del piloto bonaerense en lo que va del calendario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2059545411279356089&partner=&hide_thread=false Feliz Cumpleanõs @francolapinto



Our #43 turns 23 today pic.twitter.com/LaAwYdrrOV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 27, 2026

Los festejos y las muestras de afecto coronan una etapa brillante para el bonaerense, quien viene consolidándose de forma acelerada dentro de la parrilla de elite. El piloto de Pilar viene de sumar grandes actuaciones en Miami y especialmente en Canadá, donde firmó su mejor resultado en la categoría con un sexto puesto, una hazaña que no solo le otorgó ocho puntos vitales para el Campeonato de Constructores, sino que lo ubicó en la consideración de los principales expertos del deporte motor.