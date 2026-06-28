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El desgarrador testimonio de Romina Gaetani tras la muerte de Ernestina Pais: "Me abrazó el alma"

La actriz Romina Gaetani estuvo en el velatorio de Ernestina Pais y reveló el gesto que tuvo la conductora con ella en un difícil momento de su vida.

28 jun 2026, 09:50
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El desgarrador testimonio de Romina Gaetani tras la muerte de Ernestina Pais: Me abrazó el alma

El desgarrador testimonio de Romina Gaetani tras la muerte de Ernestina Pais: "Me abrazó el alma"

El desgarrador testimonio de Romina Gaetani tras la muerte de Ernestina Pais: Me abrazó el alma

El desgarrador testimonio de Romina Gaetani tras la muerte de Ernestina Pais: "Me abrazó el alma"

Este domingo por la mañana se despidieron los restos de Ernestina Pais tras el trágico accidente en auto que protagonizó el pasado viernes al ser embestida por un tren tras cruzar las vías.

Romina Gaetani fue una de los famosas que se acercó a despedir a la actriz y conductora y en contacto con los medios se mostró con mucho dolor por la pérdida.

La actriz destacó el gesto que tuvo Ernestina con ella en un momento muy difícil de su vida: "Estoy como que todavía no caigo. Ella estaba muy feliz y contenta en la gira. En los ratos libres se ponía a escribir en su computadora, estaba escribiendo un libro sobre su vida", comenzó.

"A mí me abrazó el alma cuando yo tuve un comienzo de año delicado haciendo una denuncia por violencia y ella sin conocerme y antes de estar en la obra me deja un mensaje, nunca la había conocido personalmente", explicó Gaetani.

"Sabía el tamaño de mujer y profesional que era, ella estaba preocupada y me decía que no me caiga y no me meta en ningún lugar oscuro. Y yo le decía que se quede tranquila y que iba a estar bien", destacó la actriz.

"Empezamos un diálogo por WhatsApp, un ida y vuelta, y de la noche a la mañana terminé en El divorcio del año compartiendo todos los días compartiendo. Sin conocerme al toque recibí un llamado y ella abrazándome y así fue conmigo y con todos en general", siguió Romina Gaetani quebrada en llanto.

"Estuve viendo su Instagram y entrevistas ayer y es una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causa, muy empática y de ponerse en el lugar del otro, muy justiciera y en eso me identificaba en ella", cerró la actriz muy afectada desde el velatorio.

Video: A24.

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