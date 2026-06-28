El desgarrador testimonio de Romina Gaetani tras la muerte de Ernestina Pais: "Me abrazó el alma"

"Sabía el tamaño de mujer y profesional que era, ella estaba preocupada y me decía que no me caiga y no me meta en ningún lugar oscuro. Y yo le decía que se quede tranquila y que iba a estar bien", destacó la actriz.

"Empezamos un diálogo por WhatsApp, un ida y vuelta, y de la noche a la mañana terminé en El divorcio del año compartiendo todos los días compartiendo. Sin conocerme al toque recibí un llamado y ella abrazándome y así fue conmigo y con todos en general", siguió Romina Gaetani quebrada en llanto.

"Estuve viendo su Instagram y entrevistas ayer y es una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causa, muy empática y de ponerse en el lugar del otro, muy justiciera y en eso me identificaba en ella", cerró la actriz muy afectada desde el velatorio.

Video: A24.

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