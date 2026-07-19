El llanto de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026 que emocionó a millones de argentinos

Cuánto midió la final del Mundial 2026 con Argentina y España

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España detuvo al país entero y se transformó en uno de los eventos televisivos más impactantes del año.

Desde horas antes del inicio, las señales que tenían los derechos de transmisión desplegaron un operativo especial con móviles en vivo, entrevistas y análisis desde el estadio. Los primeros reportes de IBOPE indicaban que a las 16:15 Telefe alcanzaba picos de 37.8 puntos de rating, TyC Sports llegaba a 13.8 puntos y la TV Pública marcaba 5.1 puntos.

A las 16:23, Telefe se mantenía en 37.3 puntos, mientras TyC Sports descendía levemente a 13.4 y la TV Pública quedaba en 4.6 puntos.

Ya a las 16:41, la señal de las pelotas trepaba a 38.5 puntos, consolidando su liderazgo absoluto en la final. TyC Sports registraba 13.5 puntos y la TV Pública se sostenía en 4.7.

Cuando el reloj marcaba las 16:46 y el marcador seguía 0 a 0, Telefe registraba 37.3 puntos, TyC Sports 13.2 y la TV Pública 4.4. En el entretiempo, a las 17:14, el minuto a minuto reflejaba 38.3 puntos para Telefe, 12.4 para TyC Sports y 4.9 para la TV Pública.

Al comenzar el segundo tiempo, a las 17:27, Telefe lograba 38.1 puntos, TyC Sports estaba en 12.7 y la TV Pública en 3.8.

Diez minutos más tarde, a las 17:37, el partido alcanzaba otro pico con 38.8 puntos para Telefe, mientras TyC Sports marcaba 12.5 y la TV Pública 3.9.

En los minutos finales, a las 17:52, Telefe volvía a subir con 39.3 puntos, mientras TyC Sports se mantenía en 12.6 y la TV Pública en 3.9.

Ya en el alargue, a las 18:16, Telefe registraba 39.4 puntos, TyC Sports llegaba a 13.1 y la TV Pública alcanzaba 4.1.

A las 18:41, el canal líder seguía arriba con 38.4 puntos, TyC Sports hacía 13.2 y la TV Pública quedaba en 4.4.

El desenlace fue amargo: Argentina cayó 1 a 0 frente a España, pero el rating final superaba los 55 puntos sumando todas las señales, confirmando la magnitud del evento que reunió a millones de argentinos frente a la pantalla.

Con los datos definitivos aún pendientes, todo indica que la transmisión quedará entre las más vistas del 2026 y podría superar los registros de partidos anteriores de la Selección.

En la semifinal contra Inglaterra, el equipo nacional ya había conseguido cifras extraordinarias, lo que alimentaba la expectativa por conocer cuánto marcaría el duelo decisivo ante España