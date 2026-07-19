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El llanto de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026 que emocionó a millones de argentinos

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas tras perder la final del Mundial 2026 y protagonizó una imagen que emocionó a todos los argentinos.

19 jul 2026, 21:00
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MESSI
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El pitazo final dejó a España como campeón del Mundial 2026, pero también regaló una de esas imágenes que quedarán grabadas para siempre en la memoria de los argentinos. Mientras los futbolistas intentaban asimilar el dolor de la derrota, las tribunas comenzaron a responder de la única manera posible: con una ovación interminable para un equipo que volvió a dejar el alma por la camiseta. En ese instante, Lionel Messi ya no pudo contener la emoción.

Tras la ceremonia de premiación, la mayoría de los jugadores argentinos decidió mantener colgada la medalla del segundo puesto. En lugar de mirar el festejo del rival, se dieron vuelta y quedaron frente a los miles de hinchas argentinos que habían viajado para acompañarlos. Desde las tribunas bajaron aplausos, cánticos y un reconocimiento que atravesó cualquier resultado. Fue entonces cuando el capitán, con los ojos llenos de lágrimas, agradeció el cariño de la gente en un momento tan especial como doloroso.

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La imagen recorrió el mundo y también emocionó a la Asociación del Fútbol Argentino, que le dedicó un mensaje en sus redes sociales. "Tus lágrimas son las nuestras, capitán", escribieron en la cuenta oficial de la AFA. "Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo. ¡Te amamos para siempre, Leo!", expresaron y hablaron por todos los argentinos.

El abrazo entre la Selección y su gente reflejó un sentimiento muy distinto al de otras finales perdidas. Esta vez no hubo reproches. El reconocimiento fue absoluto para un grupo que volvió a competir hasta el último minuto y que, incluso en la derrota, dejó una imagen de compromiso y orgullo. Para muchos, además, la emoción tuvo un condimento extra: la posibilidad de que haya sido el último partido de Messi con la camiseta de la selección argentina.

Cuánto midió la final del Mundial 2026 con Argentina y España

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España detuvo al país entero y se transformó en uno de los eventos televisivos más impactantes del año.

Desde horas antes del inicio, las señales que tenían los derechos de transmisión desplegaron un operativo especial con móviles en vivo, entrevistas y análisis desde el estadio. Los primeros reportes de IBOPE indicaban que a las 16:15 Telefe alcanzaba picos de 37.8 puntos de rating, TyC Sports llegaba a 13.8 puntos y la TV Pública marcaba 5.1 puntos.

A las 16:23, Telefe se mantenía en 37.3 puntos, mientras TyC Sports descendía levemente a 13.4 y la TV Pública quedaba en 4.6 puntos.

Ya a las 16:41, la señal de las pelotas trepaba a 38.5 puntos, consolidando su liderazgo absoluto en la final. TyC Sports registraba 13.5 puntos y la TV Pública se sostenía en 4.7.

Cuando el reloj marcaba las 16:46 y el marcador seguía 0 a 0, Telefe registraba 37.3 puntos, TyC Sports 13.2 y la TV Pública 4.4. En el entretiempo, a las 17:14, el minuto a minuto reflejaba 38.3 puntos para Telefe, 12.4 para TyC Sports y 4.9 para la TV Pública.

Al comenzar el segundo tiempo, a las 17:27, Telefe lograba 38.1 puntos, TyC Sports estaba en 12.7 y la TV Pública en 3.8.

Diez minutos más tarde, a las 17:37, el partido alcanzaba otro pico con 38.8 puntos para Telefe, mientras TyC Sports marcaba 12.5 y la TV Pública 3.9.

En los minutos finales, a las 17:52, Telefe volvía a subir con 39.3 puntos, mientras TyC Sports se mantenía en 12.6 y la TV Pública en 3.9.

Ya en el alargue, a las 18:16, Telefe registraba 39.4 puntos, TyC Sports llegaba a 13.1 y la TV Pública alcanzaba 4.1.

A las 18:41, el canal líder seguía arriba con 38.4 puntos, TyC Sports hacía 13.2 y la TV Pública quedaba en 4.4.

El desenlace fue amargo: Argentina cayó 1 a 0 frente a España, pero el rating final superaba los 55 puntos sumando todas las señales, confirmando la magnitud del evento que reunió a millones de argentinos frente a la pantalla.

Con los datos definitivos aún pendientes, todo indica que la transmisión quedará entre las más vistas del 2026 y podría superar los registros de partidos anteriores de la Selección.

En la semifinal contra Inglaterra, el equipo nacional ya había conseguido cifras extraordinarias, lo que alimentaba la expectativa por conocer cuánto marcaría el duelo decisivo ante España

     

 

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