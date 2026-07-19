Los emotivos mensajes de los famosos para Messi y la Scaloneta tras la derrota ante España en el Mundial 2026

Nico Vázquez también destacó los valores que representa este grupo de jugadores. "Gracias, Selección Argentina, por volver a demostrarnos que la resiliencia existe. Por caerse y levantarse una y otra vez. Por competir hasta el último segundo. Por llegar, una vez más, a una final del mundo y hacer que millones de argentinos volvamos a soñar. Este equipo representa mucho más que al fútbol. Representa la unión, el esfuerzo, el compromiso, la humildad y el amor por la camiseta. Nos hace sentir orgullosos dentro y fuera de la cancha, y eso trasciende cualquier resultado", expresó.

Susana Giménez eligió poner el foco en el recorrido del equipo y en la figura del capitán. "Gracias, Selección Argentina, por tantas alegrías, entregaron todo pero no se pudo, no importa, las sonrisas y el amor por la bandera, supera este momento de tristeza. Gracias, gracias Messi!!!! Gracias por tanta alegría, por tu conducta intachable, por tu fuerza de campeón invencible!! El Mundo no te olvidará jamás!!!!!", escribió.

En la misma línea se manifestó Del Moro: "Gracias, héroes!!! Más allá de cualquier resultado, son la alegría de millones de argentinos!!! Orgullo Nacional!!!!! Los amamosssss".

De Brito fue breve pero contundente. Compartió una imagen de Messi y escribió: "Gracias, Leo Messi!!!", acompañando sus palabras con varios corazones. Yanina Latorre también dejó un mensaje cargado de emoción: "Qué orgullo ser argentina, los amamos chicos!!!! Gracias, los esperamos en casa!!!".

Finalmente, Dalma cerró la ola de agradecimientos con una publicación dedicada a todo el grupo de trabajo que hizo posible la campaña argentina: "Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy! Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible! GRACIAS, GRACIAS Y MÁS GRACIAS POR ESTE MUNDIAL Y POR DEJAR TODO HASTA EL FINAL!".

Qué dijo Mario Pergolini contra Shakira y Coldplay en la final del Mundial 2026

La definición del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo fue noticia por lo que pasó dentro de la cancha, sino también por lo que ocurrió en el entretiempo. El show musical liderado por Shakira despertó opiniones encontradas entre los hinchas y uno de los más duros en su crítica fue Mario Pergolini, quien volcó su malestar en sus historias de Instagram.

Con su tono frontal, el conductor y empresario cuestionó la inclusión de espectáculos musicales en medio de los partidos y apuntó contra una moda que, según él, resta protagonismo al fútbol. "Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks", escribió.

Lejos de suavizar su postura, Pergolini fue más allá y lanzó otra frase contundente: "Y más si están Shakira y Coldplay".

Las publicaciones del ex CQC no tardaron en viralizarse y generaron un intenso intercambio en redes sociales. Mientras algunos coincidieron con su mirada y reclamaron que el fútbol conserve su esencia, otros defendieron la incorporación de grandes shows como parte del espectáculo global que hoy significa una Copa del Mundo. Para muchos, estas producciones recuerdan al estilo del Super Bowl; para otros, el foco debería seguir puesto únicamente en el juego.