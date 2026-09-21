Franco Colapinto vuelve a Bakú en la Fórmula 1: la histórica racha que buscará estirar con Alpine

Franco Colapinto regresa a un escenario emblemático para su carrera deportiva dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial. El piloto argentino disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán en el exigente trazado callejero de Bakú, el mismo escenario donde consiguió sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1 en la temporada 2024. Para esta edición, el representante del equipo Alpine llega impulsado por un presente sumamente favorable tras haber firmado actuaciones destacadas en Monza y Madrid, con el objetivo de cosechar su tercer top 10 consecutivo en el campeonato.