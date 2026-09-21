Franco Colapinto vuelve a Bakú en la Fórmula 1: la histórica racha que buscará estirar con Alpine

Cuáles son los desafíos del circuito de Bakú y por qué se corre el día sábado

El trazado urbano representa una prueba de alta exigencia técnica para los monoplazas. Con una extensión de poco más de seis kilómetros, la pista combina una recta de alta velocidad junto al Mar Caspio donde los vehículos alcanzan registros cercanos a los 350 kilómetros por hora, con un sector histórico extremadamente angosto y sinuoso flanqueado por paredones de concreto.

En esta oportunidad, el Gran Premio de Azerbaiyán presentará un cronograma atípico, ya que la carrera principal se disputará el día sábado por primera vez en la historia de este evento, debido a la celebración de una fecha especial del calendario local. En consecuencia, la actividad oficial arrancará el jueves con los dos entrenamientos libres iniciales, continuará el viernes con el tercer ensayo y la posterior sesión de clasificación, para culminar el sábado con el desarrollo de la prueba final.