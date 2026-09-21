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FÓRMULA 1

Franco Colapinto vuelve a Bakú en la Fórmula 1: la histórica racha que buscará estirar con Alpine

Franco Colapinto disputará el GP de Azerbaiyán tras sus actuaciones en Monza y Madrid. Buscará su tercer top 10 al hilo en F1.

Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

Franco Colapinto regresa a un escenario emblemático para su carrera deportiva dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial. El piloto argentino disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán en el exigente trazado callejero de Bakú, el mismo escenario donde consiguió sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1 en la temporada 2024. Para esta edición, el representante del equipo Alpine llega impulsado por un presente sumamente favorable tras haber firmado actuaciones destacadas en Monza y Madrid, con el objetivo de cosechar su tercer top 10 consecutivo en el campeonato.

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Franco Colapinto

La actualidad deportiva encuentra a Colapinto en su mejor momento del año. Tras finalizar en la décima posición en el Gran Premio de Italia para sumar un punto, el pilarense ratificó su nivel una semana más tarde al alcanzar el séptimo lugar en el estreno del trazado urbano de Madrid, resultado que le otorgó seis unidades adicionales. Esta seguidilla dentro de la zona de premiación le permitió recuperar protagonismo y recortar la diferencia de puntos con su compañero de garaje, el francés Pierre Gasly.

Cómo le fue a Franco Colapinto en sus anteriores presentaciones en el Gran Premio de Azerbaiyán

El historial de Colapinto en las calles de la capital azerbaiyana registra dos antecedentes completamente opuestos. En 2024, disputando apenas su segunda competencia oficial en la categoría al volante de un monoplaza de Williams, el argentino sorprendió al meterse en la Q3 para clasificar noveno el sábado. Durante la carrera dominical mantuvo un ritmo firme para cruzar la meta en la octava posición, superando a Lewis Hamilton y firmando su primer gran hito en la categoría madre.

Sin embargo, su regreso a Bakú en 2025 bajo la estructura de Alpine tuvo un desenlace frustrante. Durante la sesión de Q1 sufrió un fuerte impacto contra los muros que lo relegó al puesto 16 de la grilla de partida. Aunque el domingo logró remontar varios casilleros hasta merodear la zona de puntos, en la vuelta 17 sufrió un choque por parte de Alex Albon que le provocó severos daños a su vehículo, relegándolo de manera definitiva al último lugar del clasificador.

Cuáles son los desafíos del circuito de Bakú y por qué se corre el día sábado

El trazado urbano representa una prueba de alta exigencia técnica para los monoplazas. Con una extensión de poco más de seis kilómetros, la pista combina una recta de alta velocidad junto al Mar Caspio donde los vehículos alcanzan registros cercanos a los 350 kilómetros por hora, con un sector histórico extremadamente angosto y sinuoso flanqueado por paredones de concreto.

En esta oportunidad, el Gran Premio de Azerbaiyán presentará un cronograma atípico, ya que la carrera principal se disputará el día sábado por primera vez en la historia de este evento, debido a la celebración de una fecha especial del calendario local. En consecuencia, la actividad oficial arrancará el jueves con los dos entrenamientos libres iniciales, continuará el viernes con el tercer ensayo y la posterior sesión de clasificación, para culminar el sábado con el desarrollo de la prueba final.

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