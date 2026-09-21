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Preocupación en Núñez: la dura racha negativa que River no puede cortar y golpea a Ponzio

River cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental tras empezar abajo y alcanzó una estadística que genera preocupación. Los detalles.

River cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental tras empezar abajo y alcanzó una estadística que genera preocupación. 

River cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental tras empezar abajo y alcanzó una estadística que genera preocupación. 

River Plate volvió a sufrir un tropezón futbolístico en el Estadio Monumental que dejó al descubierto uno de sus principales déficit del último tiempo. Este sábado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio cayó por 2-1 ante Huracán en un desarrollo que expuso nuevamente las serias dificultades del plantel para reaccionar ante la adversidad. Pese a que logró recuperarse parcialmente y alcanzar la igualdad de manera transitoria, volvió a quedar abajo en el marcador y alcanzó la marca de 30 partidos consecutivos sin poder revertir un 0-1.

Leé también La insólita racha de diez años a la que River podría ponerle fin contra Huracán
Bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio, River podría cortar una insólita racha ante Huracán que lleva diez años.

Los números finos detrás de esta racha reflejan una vulnerabilidad alarmante cuando el rival golpea primero. De esa cadena de 30 encuentros en los que le tocó empezar en desventaja, el conjunto de Núñez cosechó 22 derrotas y apenas ocho empates, lo que significa que en ninguna de esas presentaciones logró transformar la diferencia inicial en una victoria.

Cuándo fue la última vez que River logró dar vuelta un partido tras empezar perdiendo

Para encontrar la última remontada oficial del Millonario hay que remontarse al 6 de noviembre de 2024. Aquella noche, el elenco albirrojo venció por 3-2 a Instituto en Córdoba por la Liga Profesional tras haber comenzado 0-1 abajo. Desde aquel antecedente pasaron casi once meses y cuatro cuerpos técnicos por el banco de suplentes sin que el equipo pudiera volver a dar vuelta un resultado adverso.

Esta deficiencia estructural atravesó distintos ciclos en la conducción técnica. Marcelo Gallardo estuvo al frente del equipo en 19 de esos 30 partidos en los que River no logró torcer la historia tras empezar perdiendo. Posteriormente, la estadística negativa sumó un encuentro bajo la conducción de Marcelo Escudero, nueve presentaciones con Eduardo Coudet y la reciente caída con Leonardo Ponzio al mando.

Por qué a River le cuesta reaccionar cuando empieza perdiendo en el Monumental

El tropiezo ante el Globo reeditó un patrón de conducta futbolística que el equipo no logra solucionar. Incluso en jornadas donde demuestra capacidad de respuesta para conseguir el empate transitorio —tal como sucedió este sábado ante su público—, el desarrollo posterior vuelve a dejar al descubierto fallas defensivas u ofensivas que le impiden completar la remontada.

Con la derrota consumada, River no solo dejó escapar puntos valiosos en condición de local, sino que reafirmó una fragilidad psicológica y futbolística cuando le convierten el primer gol del partido. Romper esta inercia resultará un paso indispensable para que el ciclo de Ponzio pueda afirmarse en la recta decisiva del campeonato.

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