Preocupación en Núñez: la dura racha negativa que River no puede cortar y golpea a Ponzio

River Plate volvió a sufrir un tropezón futbolístico en el Estadio Monumental que dejó al descubierto uno de sus principales déficit del último tiempo. Este sábado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio cayó por 2-1 ante Huracán en un desarrollo que expuso nuevamente las serias dificultades del plantel para reaccionar ante la adversidad. Pese a que logró recuperarse parcialmente y alcanzar la igualdad de manera transitoria, volvió a quedar abajo en el marcador y alcanzó la marca de 30 partidos consecutivos sin poder revertir un 0-1.