En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Rosario Central
Choque
FÚTBOL

Conmoción en Rosario Central: un jugador quedó involucrado en un terrible choque camino al aeropuerto

La camioneta de un jugador de Rosario Central sufrió un grave choque en la avenida Jorge Newbery. El futbolista rompió el silencio tras el impacto.

Conmoción en Rosario Central: un jugador quedó involucrado en un terrible choque camino al aeropuerto

A solo una semana de disputar la definición de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata, la tranquilidad del mundo Canalla se vio alterada por un violento siniestro vial registrado este lunes por la mañana. Una camioneta perteneciente a un futbolista de Rosario Central protagonizó un fuerte impacto contra una columna de alumbrado público en la avenida Jorge Newbery, en la zona noroeste rosarina y a pocos metros del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. El vehículo sufrió severos daños materiales, aunque desde la institución de Arroyito y el entorno del jugador aclararon de inmediato que él no se encontraba al volante.

Leé también Graves incidentes en Brasil: la Policía reprimió a hinchas de Rosario Central y hay nueve detenidos
Los hinchas de Central fueron reprimidos por la policía tras la eliminación ante Corinthians.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana, cuando la Ford F-150 Raptor circulaba en sentido hacia la localidad de Funes. Por causas que aún son objeto de investigación pericial, la camioneta perdió el control, colisionó de lleno contra el poste de luz y continuó su marcha sin control por unos 70 metros sobre la calzada, dejando diversas piezas mecánicas y de la carrocería esparcidas a lo largo del trayecto.

De quién es la camioneta que chocó cerca del aeropuerto de Rosario y quién la manejaba

Según informó el portal Rosario3, el rodado involucrado pertenece al defensor Gastón Ávila. Tras la llegada de las autoridades policiales al lugar, llamó la atención que cerca de las 9 —aproximadamente una hora después del impacto— la camioneta permanecía abandonada sobre la avenida sin ocupantes en su interior, lo que motivó un rastrillaje en la zona por parte del personal policial para dar con posibles testigos que permitan esclarecer la mecánica del hecho.

Frente a la repercusión que tomó la noticia, desde Rosario Central indicaron de manera oficial que Ávila no conducía el vehículo al momento del accidente, sino que al volante se encontraba un amigo del futbolista. Según la versión brindada por la institución, el zaguero central se apersonó en el lugar de los hechos con posterioridad al siniestro, momento en el que fue fotografiado por personas que transitaban por la zona.

El jugador de Central en el lugar del hecho.

Qué dijo Gastón Ávila tras el violento choque de su camioneta

Con el objetivo de despejar cualquier tipo de especulación sobre su estado físico de cara a los compromisos deportivos, el propio marcador central recurrió a sus historias de Instagram (@gastonavila.14) para llevar tranquilidad al público. El defensor formado en el Canalla publicó una foto descansando en la intimidad de su hogar junto a su pequeña hija y acompañó la imagen con un mensaje aclaratorio.

“En la hora del choque. Estamos descansando para ir al dermatólogo, estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande”, escribió el futbolista en sus redes sociales. De esta manera, el jugador buscó dejar en claro que se encontraba en su casa al momento de registrarse la colisión, aguardando que las autoridades competentes determinen los datos oficiales sobre la persona que manejaba el rodado y las causales exactas que provocaron la pérdida de control.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Rosario Central Choque
Notas relacionadas
Una patota robó banderas de Rosario Central antes del clásico: el gesto de Di María con la víctima
Giuliano Simeone fue figura y el Atlético de Madrid derrotó al Real en el clásico
En medio de un diluvio, Boca ganó 2 a 0 frente a un San Lorenzo con 10 jugadores

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar