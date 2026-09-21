Conmoción en Rosario Central: un jugador quedó involucrado en un terrible choque camino al aeropuerto

A solo una semana de disputar la definición de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata, la tranquilidad del mundo Canalla se vio alterada por un violento siniestro vial registrado este lunes por la mañana. Una camioneta perteneciente a un futbolista de Rosario Central protagonizó un fuerte impacto contra una columna de alumbrado público en la avenida Jorge Newbery, en la zona noroeste rosarina y a pocos metros del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. El vehículo sufrió severos daños materiales, aunque desde la institución de Arroyito y el entorno del jugador aclararon de inmediato que él no se encontraba al volante.