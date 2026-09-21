Conmoción en Rosario Central: un jugador quedó involucrado en un terrible choque camino al aeropuerto

El jugador de Central en el lugar del hecho.

Qué dijo Gastón Ávila tras el violento choque de su camioneta

Con el objetivo de despejar cualquier tipo de especulación sobre su estado físico de cara a los compromisos deportivos, el propio marcador central recurrió a sus historias de Instagram (@gastonavila.14) para llevar tranquilidad al público. El defensor formado en el Canalla publicó una foto descansando en la intimidad de su hogar junto a su pequeña hija y acompañó la imagen con un mensaje aclaratorio.

“En la hora del choque. Estamos descansando para ir al dermatólogo, estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande”, escribió el futbolista en sus redes sociales. De esta manera, el jugador buscó dejar en claro que se encontraba en su casa al momento de registrarse la colisión, aguardando que las autoridades competentes determinen los datos oficiales sobre la persona que manejaba el rodado y las causales exactas que provocaron la pérdida de control.