Franco Colapinto encendió las alarmas en Alpine al hablar sobre su relación con Pierre Gasly: "Hay un poco de..."

Al ser consultado sobre el día a día en la escudería francesa y los roces que se percibieron recientemente en pista, el nacido en Pilar no ocultó las dinámicas propias de la máxima categoría del automovilismo mundial. “Nos llevamos bien, tenemos buena relación”, comenzó aclarando para llevar tranquilidad sobre el ambiente de trabajo. Sin embargo, inmediatamente admitió que la competencia directa genera momentos de fricción inevitables sobre el monoplaza: “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica. A veces, en el momento de la adrenalina, pasan cosas que no tienen que pasar”.