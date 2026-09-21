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Franco Colapinto encendió las alarmas en Alpine al hablar sobre su relación con Pierre Gasly: "Hay un poco de..."

Franco Colapinto habló sobre la convivencia con Pierre Gasly en Alpine durante este 2026 y dejó frases imperdibles sobre la interna.

Pierre Gasly y Franco Colapinto. 

Pierre Gasly y Franco Colapinto. 

La convivencia entre los pilotos de Alpine en esta temporada 2026 atraviesa momentos de cierta tensión en la pista, y fue el propio Franco Colapinto quien se encargó de reflejar cómo se vive esa competencia interna dentro del box. En medio de un campeonato exigente, el piloto argentino rompió el silencio para referirse al vínculo que mantiene con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, dejando en claro que, aunque reina la cordialidad, la adrenalina de las carreras a veces juega su propio partido.

Leé también Pierre Gasly evitó hablar sobre el incidente con Colapinto tras el GP de España y reveló: "Me siento..."
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Al ser consultado sobre el día a día en la escudería francesa y los roces que se percibieron recientemente en pista, el nacido en Pilar no ocultó las dinámicas propias de la máxima categoría del automovilismo mundial. “Nos llevamos bien, tenemos buena relación”, comenzó aclarando para llevar tranquilidad sobre el ambiente de trabajo. Sin embargo, inmediatamente admitió que la competencia directa genera momentos de fricción inevitables sobre el monoplaza: “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica. A veces, en el momento de la adrenalina, pasan cosas que no tienen que pasar”.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el reciente cruce con Pierre Gasly

El momento más distendido de sus declaraciones ocurrió cuando le preguntaron de manera directa sobre la reacción del piloto galo tras un reciente episodio de carrera y qué le había dicho en privado. Entre risas del público presente, Colapinto respondió con la frescura que lo caracteriza y reveló detalles de la conversación: “A mí no me dijo nada, yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido”.

Por último, el argentino aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su propio crecimiento profesional dentro de la Fórmula 1 y cómo aprendió a gestionar estos momentos de tensión mediática. “A mí no me dijo nada. Estoy políticamente correcto, mejoré. Si me preguntabas esto en 2024, era una tragedia. Me hubieran sacado esposado de acá”, concluyó entre risas, demostrando que, a pesar de los chispazos propios de la alta competencia, mantiene la madurez necesaria para manejar la convivencia dentro del equipo Alpine.

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