Franco Colapinto encendió las alarmas en Alpine al hablar sobre su relación con Pierre Gasly: "Hay un poco de..."

La convivencia entre los pilotos de Alpine en esta temporada 2026 atraviesa momentos de cierta tensión en la pista, y fue el propio Franco Colapinto quien se encargó de reflejar cómo se vive esa competencia interna dentro del box. En medio de un campeonato exigente, el piloto argentino rompió el silencio para referirse al vínculo que mantiene con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, dejando en claro que, aunque reina la cordialidad, la adrenalina de las carreras a veces juega su propio partido.