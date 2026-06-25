La inesperada revelación de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Austria: "Tenemos..."

Asimismo, detalló que el problema en España fue sistémico y no se limitó a un solo aspecto aerodinámico: "Barcelona siguió siendo un poco complicado, para ser sincero. No me sentí cómodo con el auto en las curvas rápidas. Pero, en general, todo estaba bastante desconectado, así que no era solamente un problema de balance en alta velocidad. Creo que los neumáticos no estaban funcionando bien. La puesta a punto no era la ideal", sentenció.

Cómo planea Alpine mejorar su rendimiento en la clasificación de Austria

La sesión de los sábados es el principal dolor de cabeza para la escudería francesa y el escenario del Red Bull Ring representa un desafío complejo. El circuito de Austria cuenta con una de las vueltas más cortas entre todos los escenarios del año, lo que reduce notablemente los márgenes de error.

"Es cierto que últimamente en las carreras nos hemos visto mucho más fuertes, así que necesitamos entender por qué nos falta algo en clasificación", analizó el piloto de 23 años. Para contrarrestar esta debilidad, Colapinto remarcó la importancia del trabajo cronometrado en pista: "Hay mucho trabajo por delante, tres sesiones para entender el auto y seguir aprendiendo junto con los ingenieros. Espero que hayamos dado algunos pasos adelante, que era lo que buscábamos después de Barcelona. Ojalá podamos sumar algunos puntos más".

Qué dijo Franco Colapinto sobre su continuidad en la Fórmula 1 y el rol de Flavio Briatore

Más allá de la puesta a punto del coche, el futuro del automovilismo nacional dentro de la parrilla sigue generando repercusiones políticas. El argentino se refirió a los recientes dichos de Flavio Briatore, el asesor general de la escudería francesa, quien manifestó públicamente que todo marcha bien para que Franco continúe en la categoría.

El oriundo de Pilar elogió el nivel de exigencia y el respaldo del experimentado directivo italiano: “Flavio siempre me apoyó y ha sido duro conmigo cuando tuvo que serlo. Tiene muchísima experiencia y es un inconformista; incluso cuando terminamos sextos, vuelve a la fábrica siendo el único que no está contento. Siempre quiere más. Creo que esa es la única forma de progresar en la Fórmula 1", concluyó.