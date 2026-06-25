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FÓRMULA 1

La inesperada revelación de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Austria: "Tenemos..."

El piloto argentino de Alpine palpita la octava fecha del calendario mundial en el trazado austríaco. Tras un fin de semana complicado en el circuito catalán, la escudería francesa introduce actualizaciones en el monoplaza para corregir el balance en las curvas rápidas y revertir la debilidad en clasificación.

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Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

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El calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial no da respiro y traslada su acción a territorio austríaco. Este fin de semana, Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío e intentará seguir con su buena racha de puntos en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Austria, la octava fecha del campeonato. El piloto argentino analizó el panorama técnico de su monoplaza tras el sinsabor de la última presentación en Montmeló y sembró optimismo: "Traemos mejoras que deberían ayudarnos".

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El rendimiento en el circuito catalán dejó disconforme tanto al corredor como a los ingenieros, lo que obligó a realizar tareas intensivas en la fábrica de Enstone. "Con el equipo hemos estado trabajando duro para entender por qué Barcelona no fue como esperábamos ni como queríamos", explicó Colapinto. Según el análisis del pilarense, las condiciones climáticas y el asfalto jugaron en contra del rendimiento general: "Creo que simplemente ese circuito en particular, por la superficie y por el calor que hacía, no se adaptó realmente a nuestro auto, especialmente en clasificación, donde no fuimos competitivos y el auto no estaba funcionando dentro de una buena ventana", admitió de cara a la actividad que se avecina.

Qué mejoras técnicas tendrá el auto de Franco Colapinto en el GP de Austria

El enfoque del desarrollo para esta fecha está puesto en solucionar las deficiencias estructurales que el vehículo arrastra en ciertos sectores de la pista. Al ser consultado por las falencias del monoplaza en las variantes veloces, el argentino se mostró cauteloso pero expectante.

"Seguimos trabajando en ello. Creo que no es precisamente el área en la que nos vemos más fuertes. Hemos tenido dificultades desde el comienzo del año. Este fin de semana traemos una mejora que debería ayudarnos en ese sentido", reveló el piloto de Alpine, aunque aclaró que la verdad se verá recién en las prácticas libres: "Por supuesto, hasta que no lo veas en pista es difícil decirlo".

Asimismo, detalló que el problema en España fue sistémico y no se limitó a un solo aspecto aerodinámico: "Barcelona siguió siendo un poco complicado, para ser sincero. No me sentí cómodo con el auto en las curvas rápidas. Pero, en general, todo estaba bastante desconectado, así que no era solamente un problema de balance en alta velocidad. Creo que los neumáticos no estaban funcionando bien. La puesta a punto no era la ideal", sentenció.

Cómo planea Alpine mejorar su rendimiento en la clasificación de Austria

La sesión de los sábados es el principal dolor de cabeza para la escudería francesa y el escenario del Red Bull Ring representa un desafío complejo. El circuito de Austria cuenta con una de las vueltas más cortas entre todos los escenarios del año, lo que reduce notablemente los márgenes de error.

"Es cierto que últimamente en las carreras nos hemos visto mucho más fuertes, así que necesitamos entender por qué nos falta algo en clasificación", analizó el piloto de 23 años. Para contrarrestar esta debilidad, Colapinto remarcó la importancia del trabajo cronometrado en pista: "Hay mucho trabajo por delante, tres sesiones para entender el auto y seguir aprendiendo junto con los ingenieros. Espero que hayamos dado algunos pasos adelante, que era lo que buscábamos después de Barcelona. Ojalá podamos sumar algunos puntos más".

Qué dijo Franco Colapinto sobre su continuidad en la Fórmula 1 y el rol de Flavio Briatore

Más allá de la puesta a punto del coche, el futuro del automovilismo nacional dentro de la parrilla sigue generando repercusiones políticas. El argentino se refirió a los recientes dichos de Flavio Briatore, el asesor general de la escudería francesa, quien manifestó públicamente que todo marcha bien para que Franco continúe en la categoría.

El oriundo de Pilar elogió el nivel de exigencia y el respaldo del experimentado directivo italiano: “Flavio siempre me apoyó y ha sido duro conmigo cuando tuvo que serlo. Tiene muchísima experiencia y es un inconformista; incluso cuando terminamos sextos, vuelve a la fábrica siendo el único que no está contento. Siempre quiere más. Creo que esa es la única forma de progresar en la Fórmula 1", concluyó.

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