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Gran comienzo de Franco Colapinto en el GP de Austria: la buena posición que obtuvo en la FP1

El piloto argentino de Alpine inició la octava fecha del calendario de Fórmula 1 metiéndose entre los diez mejores de la primera sesión de ensayos. Con mejoras en su monoplaza, superó con holgura a su compañero de equipo.

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Gran comienzo de Franco Colapinto en el GP de Austria: la buena posición que obtuvo en la FP1

La máxima categoría del automovilismo mundial abrió su actividad en el Red Bull Ring y las primeras sensaciones de la jornada trajeron noticias sumamente positivas para el deporte nacional. Tras dos semanas de descanso, Franco Colapinto hizo una positiva primera sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Austria y finalizó en la octava posición, un resultado alentador de cara al resto del fin de semana de la octava fecha del calendario de la Fórmula 1.

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Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

El piloto argentino de Alpine busca sacarse la espina y volver a sumar puntos en el campeonato mundial después del 10° puesto firmado en Barcelona, tras una penalización que lo privó del octavo lugar que había conseguido originalmente en pista. Actualmente, Colapinto se ubica 12° con 16 puntos en un certamen que es liderado por Kimi Antonelli, de Mercedes, con 156 unidades. Para esta cita en Spielberg, la escudería francesa trajo un alerón delantero nuevo con el objetivo de mejorar el subviraje mostrado en las curvas rápidas, y las actualizaciones respondieron de buena forma en el inicio.

Lo más valioso de la tanda para el oriundo de Pilar fue el mano a mano interno: finalizó octavo (8º), a 1,166s del líder Kimi Antonelli, ubicándose casi seis décimas por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien concluyó 14º a 1,750s de la punta con el otro coche de la escudería francesa.

Qué pasó en la FP1 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1

La primera sesión de entrenamientos libres estuvo marcada por una presencia masiva de pilotos debutantes (rookies) en pista. Se subieron Luke Browning por Carlos Sainz en Williams, Ayumu Iwasa en Racing Bulls por Liam Lawson, Ryo Hirakawa por Esteban Ocon en Haas, Dino Beganovich por Charles Leclerc en Ferrari, Jack Crawford por Lance Stroll en Aston Martin, y Paul Aron (prestado por Alpine) por Gabriel Bortoleto en Audi, quien quedó en un lejano 17º puesto.

En el desarrollo de la tanda, Colapinto salió a marcar territorio de entrada sobre Gasly, quedando tres décimas por delante con gomas medias, aunque el francés llevaba un plan de trabajo distinto con neumáticos duros. Luego de que Mercedes dominara con George Russell y Antonelli, Max Verstappen colocó gomas blandas antes de la media hora (tras superar problemas de embrague que lo retuvieron en boxes), mientras que Lando Norris e Isack Hadjar sufrieron demoras para salir a girar.

A 27 minutos del final, Colapinto calzó los neumáticos blandos de clasificación y registró un gran tiempo de 1m 08,962s, quedando a solo 0.072s de Verstappen. En su intento con gomas blandas, Gasly cometió un error en el segundo sector, pisó el césped y arruinó su vuelta rápida, quedando finalmente a 0,584s del registro del argentino.

Por qué se interrumpió la primera práctica libre de la F1 en Austria

El cierre del entrenamiento no permitió mejoras en los cronómetros debido a un incidente en la pista. La sesión fue interrumpida con bandera roja debido a que el Cadillac de Sergio Pérez se quedó con el auto mudo y se detuvo en la zona de frenado de la curva 3, obligando a un parate definitivo.

Esta bandera roja sobre el final le impidió a Colapinto seguir sumando giros de rendimiento con las gomas medias usadas al principio; sus últimas tres vueltas cronometradas de la tanda antes de la detención fueron de 1:31.131, 1:31.130 y 1:31.132. Asimismo, una falla en el McLaren de Lando Norris provocó que el piloto británico pudiera acumular únicamente ocho vueltas a un minuto del cierre de la FP1.

Cómo es el circuito del Red Bull Ring del GP de Austria

El escenario de esta octava fecha es el Red Bull Ring, antiguamente conocido por los fanáticos del motor como Osterreichring, una de las pistas más cortas, veloces y modernas del calendario de la Máxima.

Inaugurado en el año 1996, este circuito austríaco se caracteriza por su alta dosis de adrenalina gracias a sus tres largas rectas y sus curvas rápidas tanto en subida como en bajada, que convierten al trazado en un auténtico tobogán. Sus especificaciones técnicas oficiales son:

  • Longitud del trazado: 4.318 kilómetros.

  • Número de curvas: 16 en total.

  • Vueltas en carrera: 71 (para completar una distancia total de carrera de 306,452 km).

  • Récord de vuelta histórico: 1:06.957, establecido por el finlandés Kimi Raikkonen en la temporada 2018.

A qué hora son los próximos entrenamientos y la clasificación de la F1 en Austria

Para los fanáticos de la actividad, el cronograma oficial del fin de semana (en horarios de Argentina) y sus respectivas plataformas de transmisión son los siguientes:

  • Práctica Libre 2: Viernes a las 12:00 horas.

  • Práctica Libre 3: Sábado a las 7:30 horas.

  • Clasificación principal: Sábado a las 11:00 horas.

  • Transmisión oficial en vivo: Todas las instancias del fin de semana en el Red Bull Ring se pueden seguir a través de las señales de Fox Sports y Disney+ Premium.

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