Gran comienzo de Franco Colapinto en el GP de Austria: la buena posición que obtuvo en la FP1

En el desarrollo de la tanda, Colapinto salió a marcar territorio de entrada sobre Gasly, quedando tres décimas por delante con gomas medias, aunque el francés llevaba un plan de trabajo distinto con neumáticos duros. Luego de que Mercedes dominara con George Russell y Antonelli, Max Verstappen colocó gomas blandas antes de la media hora (tras superar problemas de embrague que lo retuvieron en boxes), mientras que Lando Norris e Isack Hadjar sufrieron demoras para salir a girar.

A 27 minutos del final, Colapinto calzó los neumáticos blandos de clasificación y registró un gran tiempo de 1m 08,962s, quedando a solo 0.072s de Verstappen. En su intento con gomas blandas, Gasly cometió un error en el segundo sector, pisó el césped y arruinó su vuelta rápida, quedando finalmente a 0,584s del registro del argentino.

Por qué se interrumpió la primera práctica libre de la F1 en Austria

El cierre del entrenamiento no permitió mejoras en los cronómetros debido a un incidente en la pista. La sesión fue interrumpida con bandera roja debido a que el Cadillac de Sergio Pérez se quedó con el auto mudo y se detuvo en la zona de frenado de la curva 3, obligando a un parate definitivo.

Esta bandera roja sobre el final le impidió a Colapinto seguir sumando giros de rendimiento con las gomas medias usadas al principio; sus últimas tres vueltas cronometradas de la tanda antes de la detención fueron de 1:31.131, 1:31.130 y 1:31.132. Asimismo, una falla en el McLaren de Lando Norris provocó que el piloto británico pudiera acumular únicamente ocho vueltas a un minuto del cierre de la FP1.

Cómo es el circuito del Red Bull Ring del GP de Austria

El escenario de esta octava fecha es el Red Bull Ring, antiguamente conocido por los fanáticos del motor como Osterreichring, una de las pistas más cortas, veloces y modernas del calendario de la Máxima.

Inaugurado en el año 1996, este circuito austríaco se caracteriza por su alta dosis de adrenalina gracias a sus tres largas rectas y sus curvas rápidas tanto en subida como en bajada, que convierten al trazado en un auténtico tobogán. Sus especificaciones técnicas oficiales son:

Longitud del trazado: 4.318 kilómetros.

Número de curvas: 16 en total.

Vueltas en carrera: 71 (para completar una distancia total de carrera de 306,452 km).

Récord de vuelta histórico: 1:06.957, establecido por el finlandés Kimi Raikkonen en la temporada 2018.

A qué hora son los próximos entrenamientos y la clasificación de la F1 en Austria

Para los fanáticos de la actividad, el cronograma oficial del fin de semana (en horarios de Argentina) y sus respectivas plataformas de transmisión son los siguientes: