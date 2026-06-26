Complicaciones en Spielberg: Franco Colapinto perdió ritmo con el Alpine en la segunda práctica del GP de Austria

La complicación mayor llegó en la segunda media hora con el uso del compuesto blando. Colapinto no podía cerrar una buena vuelta con las gomas blandas y era apenas 16° con un tiempo de 1m08s862. Si bien en un intento posterior con ese mismo juego de neumáticos logró bajar su registro a 1m08s831, el balance general del monoplaza no fue el ideal, quedando a casi medio segundo de lo conseguido por Pierre Gasly, quien finalizó 11° con el otro Alpine tras lograr meterse provisionalmente en el top 10.

Quiénes se quedaron con los mejores tiempos en la segunda práctica de Austria

El dominio de la jornada de viernes en el circuito de Spielberg quedó firmemente concentrado en las manos de la escudería Mercedes y la estructura de Woking:

El podio de la FP2: Kimi Antonelli completó el doblete del viernes al liderar la segunda práctica con un tiempo de 1m07s014 . Detrás del piloto de Mercedes se ubicaron los dos McLaren: Oscar Piastri finalizó segundo a +0.237s, mientras que Lando Norris se quedó con el tercer lugar a +0.325s de la cima, a pesar de haber protagonizado un trompo en la curva tres.

El resto de los de arriba: Max Verstappen finalizó cuarto con su Red Bull (a medio segundo), seguido por Lewis Hamilton en la quinta posición. George Russell, tras superar reparaciones en su garaje, quedó sexto a seis décimas de su compañero. Por su parte, Isack Hadjar se ubicó séptimo con el segundo Red Bull, por delante de Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi), tres pilotos que habían estado ausentes en la primera tanda por ceder sus asientos a corredores novatos.

Qué pasó con Sergio Pérez y Cadillac en la segunda práctica libre

La jornada de viernes sumó un nuevo capítulo de frustración extrema para el piloto de Guadalajara. Sergio "Checo" Pérez no pudo marcar tiempos en la FP2 después de que su Cadillac presentara problemas poco después de salir de los pits.

El mexicano, que ya venía de provocar una bandera roja en el cierre de la FP1, volvió a experimentar inconvenientes mecánicos y se quedó completamente detenido en la curva seis. La situación motivó el despliegue de un Virtual Safety Car por seis minutos y sentenció el final prematuro de la sesión para el tapatío. Para colmo de males en la estructura, su compañero de equipo, Valtteri Bottas, también sufrió inconvenientes técnicos y solo pudo completar seis vueltas en todo el ensayo.