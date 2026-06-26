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Complicaciones en Spielberg: Franco Colapinto perdió ritmo con el Alpine en la segunda práctica del GP de Austria

Luego de un arranque alentador, el piloto argentino experimentó problemas de adherencia sobre la pista en la FP2. La jornada de viernes volvió a ser dominada por Mercedes, mientras que el equipo Alpine deberá trabajar para recuperar el balance.

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Complicaciones en Spielberg: Franco Colapinto perdió ritmo con el Alpine en la segunda práctica del GP de Austria

La actividad de la Fórmula 1 continuó su marcha en el Red Bull Ring con el desarrollo del segundo ensayo de la octava fecha del campeonato mundial. Tras un comienzo de jornada sumamente positivo, el panorama cambió para el piloto argentino. Franco Colapinto perdió rendimiento con el Alpine y terminó 16° en la segunda práctica del GP de Austria, mostrando una pérdida de ritmo en comparación con la consistencia exhibida durante las primeras horas de la mañana sobre el circuito de Spielberg.

Leé también Briatore rompió el silencio y confirmó cuándo decidirá Alpine el futuro de Franco Colapinto
Briatore rompió el silencio y confirmó cuándo decidirá Alpine el futuro de Franco Colapinto. (Foto: Reuters)

En la primera prueba del día, el oriundo de Pilar había mostrado un gran ritmo inicial que lo llevó a cerrar el clasificador seis décimas de segundo por encima de Pierre Gasly, su compañero de equipo en la escudería francesa. Sin embargo, para la FP2 las condiciones climáticas y del trazado se endurecieron notablemente: las altas temperaturas se mantuvieron para la segunda práctica, con casi 32 grados de ambiente y 49 grados sobre el asfalto del Red Bull Ring, un factor que alteró el comportamiento de los neumáticos. En ese contexto adverso, el argentino tuvo problemas de adherencia sobre la pista y retrocedió en comparación al primer ensayo, quedando fuera del top 15 al término de las actividades del viernes.

Por qué perdió rendimiento Franco Colapinto en la FP2 de Austria

El retroceso en los tiempos del piloto pilarense se debió principalmente a la falta de adherencia en el asfalto y a la dificultad para cerrar una vuelta limpia con los compuestos más veloces de Pirelli.

A diferencia de la mayoría de la parrilla, que optó por iniciar la tanda con neumáticos medios (el compuesto C4 para este fin de semana), Colapinto comenzó con una estrategia distinta. El argentino inició con una vuelta de 1m10s898 que lo dejaba a poco más de una décima de Gasly, quien sí utilizaba los medios.

La complicación mayor llegó en la segunda media hora con el uso del compuesto blando. Colapinto no podía cerrar una buena vuelta con las gomas blandas y era apenas 16° con un tiempo de 1m08s862. Si bien en un intento posterior con ese mismo juego de neumáticos logró bajar su registro a 1m08s831, el balance general del monoplaza no fue el ideal, quedando a casi medio segundo de lo conseguido por Pierre Gasly, quien finalizó 11° con el otro Alpine tras lograr meterse provisionalmente en el top 10.

Quiénes se quedaron con los mejores tiempos en la segunda práctica de Austria

El dominio de la jornada de viernes en el circuito de Spielberg quedó firmemente concentrado en las manos de la escudería Mercedes y la estructura de Woking:

  • El podio de la FP2: Kimi Antonelli completó el doblete del viernes al liderar la segunda práctica con un tiempo de 1m07s014. Detrás del piloto de Mercedes se ubicaron los dos McLaren: Oscar Piastri finalizó segundo a +0.237s, mientras que Lando Norris se quedó con el tercer lugar a +0.325s de la cima, a pesar de haber protagonizado un trompo en la curva tres.

  • El resto de los de arriba: Max Verstappen finalizó cuarto con su Red Bull (a medio segundo), seguido por Lewis Hamilton en la quinta posición. George Russell, tras superar reparaciones en su garaje, quedó sexto a seis décimas de su compañero. Por su parte, Isack Hadjar se ubicó séptimo con el segundo Red Bull, por delante de Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi), tres pilotos que habían estado ausentes en la primera tanda por ceder sus asientos a corredores novatos.

Qué pasó con Sergio Pérez y Cadillac en la segunda práctica libre

La jornada de viernes sumó un nuevo capítulo de frustración extrema para el piloto de Guadalajara. Sergio "Checo" Pérez no pudo marcar tiempos en la FP2 después de que su Cadillac presentara problemas poco después de salir de los pits.

El mexicano, que ya venía de provocar una bandera roja en el cierre de la FP1, volvió a experimentar inconvenientes mecánicos y se quedó completamente detenido en la curva seis. La situación motivó el despliegue de un Virtual Safety Car por seis minutos y sentenció el final prematuro de la sesión para el tapatío. Para colmo de males en la estructura, su compañero de equipo, Valtteri Bottas, también sufrió inconvenientes técnicos y solo pudo completar seis vueltas en todo el ensayo.

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