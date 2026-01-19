Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, apareció idéntico a Moria Casán con una impactante transformación
El artista drag, Dyhzy, recreó uno de los estilismos más icónicos de Moria Casán, desató una ola de reacciones en Instagram y hasta recibió un guiño directo de la propia One. ¡Mirá!
Dyhzy, el nombre artístico de Estanislao Fernández, volvió a sacudir las redes sociales con una transformación que no pasó desapercibida. El hijo del expresidente, Alberto Fernández, referente del mundo drag en Argentina, decidió rendirle tributo nada menos que a Moria Casán, recreando uno de sus looks más emblemáticos y generando furor inmediato entre sus seguidores.
La publicación apareció en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 350 mil seguidores, y mostró tanto el proceso creativo como el resultado final del estilismo. En cuestión de horas, las imágenes comenzaron a viralizarse y a multiplicar los comentarios, elogios y compartidos.
El vestuario, íntegramente diseñado y confeccionado por el propio Dyhzy, consistió en un body negro cavado con corpiño estructurado, breteles finos y un delicado estampado floral en tonos lilas. La referencia no fue casual: el influencer incluyó en el mismo posteo una imagen de Moria luciendo un diseño muy similar durante su etapa como vedette, dejando en claro el guiño estético.
Para completar la puesta en escena, sumó guantes largos al tono con detalles de pedrería, sandalias plateadas con plataforma y taco aguja, una gargantilla brillante y brazaletes con piedras lilas. Cada accesorio estuvo pensado para respetar la esencia del look original y potenciar el impacto visual.
En el texto que acompañó las imágenes, le dedicó un mensaje directo a la diva: “Monumental. Este es mi pequeño tributo a la diva más diva del divaverso, la verdadera ONE, con muchísimo amor y respeto, porque argentinian icons only”, escribió.
La reacción de Moria no tardó en llegar. La actriz comentó la publicación con seis emojis de fuego, gesto que el artista respondió con un corazón y una carita enamorada. El posteo superó rápidamente los 11 mil “me gusta” y acumuló cientos de mensajes celebrando la transformación.
Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como: “Idéntica”, “Qué bárbara”, “Una diva haciendo a otra diva” e “Iconic”. También hubo múltiples halagos vinculados a su figura y al entrenamiento constante que suele mostrar en sus redes, consolidando una vez más su fuerte presencia en el universo digital y artístico.
Qué había dicho Estanislao Fernández sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández
Cuando estalló públicamente la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez presentó contra el entonces presidente Alberto Fernández, una de las voces más esperadas fue la de su hijo, Estanislao Fernández, conocido artísticamente como Dyhzy. En ese contexto, el influencer decidió expresarse a través de un extenso descargo en sus redes sociales, marcando una postura clara frente a una situación que generó fuerte impacto mediático y político.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Dyhzy dejó en claro que no se hacía responsable por hechos que no lo involucraban directamente y que prefería mantenerse al margen del conflicto. “Quiero agradecerles a todos los que me han mandado mensajes de apoyo y se han preocupado por mí, entendiendo que, una vez más, yo estoy al margen de todo este quilombo”, escribió en aquel momento, buscando llevar tranquilidad a sus seguidores.
En la misma línea, también destacó el rol clave que tuvo su círculo íntimo para atravesar el momento. “Si algo le agradezco a la vida es el grupo humano que me rodea, principalmente los mejores amigos que uno puede tener. Ellos han estado a mi lado desde el primer día, ayudándome a procesar todo lo que está pasando y defendiéndome de quienes han intentado aprovecharse de esta situación a costa mía”, expresó, poniendo el foco en el acompañamiento personal más allá de la exposición pública.
Finalmente, Dyhzy envió un mensaje dirigido a la Justicia, remarcando la necesidad de que los hechos se esclarezcan por los canales correspondientes. “No estamos en este mundo para sanar ni para solucionar los problemas de nadie, mucho menos para hacernos responsables de cosas que no nos competen. Espero de todo corazón que la Justicia aclare lo sucedido pronto. Yo seguiré con mi vida como siempre, trabajando, entrenando, haciendo arte y respondiendo solo por lo que hago”, concluyó.