La versión que responde a la grave intimación contra Evangelina Anderson y Demichelis: "Había..."

D’Amato también relató cómo Anderson intentó darle una mano en el exterior: "Cuando estaban acá le dicen: 'Me voy', y ella le dice: 'No tengo dónde vivir'. Le dicen: 'Mirá, mi hijo se queda con mi hermana en mi departamento, no da que te quedes con mi hermana y con mi hijo, venite con nosotros a México y en México buscamos trabajo'. La ayudó a buscar trabajo de peinadora y de maquilladora".

En ese punto, la panelista remarcó: "Insisto con que el peinador es Cristian Rey, acá en Argentina, y la hermana es quien la maquilla. Y tengo acá de una persona conocida del medio, pero no quiere ser mencionada".

Acto seguido, D’Amato leyó un chat que recibió de la fuente vinculada al ambiente artístico: "Hola, por favor, no me nombres, pero todo esto que están diciendo es mentira. La maquilladora es Celeste, ella estaba sola y Eva la recibió, la conozco hace muchos años, más de lo que te imaginás. Nada es verdad. Eva tiene quien le haga las cosas, pasa que no tenía dónde ir y era Eva una amiga que la termina acobijando. No me gusta meterme en estos temas, pero quien la maquillaba era Celeste y Eva fue quien la ayudó".

Por último, otro panelista sumó información sobre la estrategia legal: "Ellos llevan esto al terreno de daños y perjuicios. No al terreno laboral". A lo que D’Amato añadió: "Eva también".

¿Por qué demandan a Martín Demichelis y a Evangelina Anderson?

En No damos abasto, Anamá Ferreira generó impacto al dar a conocer una denuncia que involucra directamente a Martín Demichelis y Evangelina Anderson. La conductora aseguró que ambos fueron señalados por “trabajo esclavo”.

"Ella es Flavia Marcela Martínez que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado, nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella", relató Ferreira, aportando precisiones sobre la acusación que salió a la luz.

Ferreira aclaró que la presentación judicial no se limita al exfutbolista, sino que también alcanza a su esposa. "Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson", comentó, y subrayó: "Sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson".

En su relato, la modelo sumó además detalles sobre las tareas que cumplía la denunciante. "Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora", expresó, reforzando la gravedad del reclamo.