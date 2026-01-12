Golpe inesperado en el Real Madrid: despidieron a Xabi Alonso y ya tiene reemplazante

El equipo mostró un andar irregular en la Champions League, donde actualmente se ubica séptimo, y tampoco logró acercarse al Barcelona en La Liga, competencia en la que marcha como escolta, a cuatro puntos del líder. En un club acostumbrado a competir por todos los títulos, ese panorama encendió las alarmas.

La final perdida en Arabia Saudita terminó de inclinar la balanza. Florentino Pérez consideró que el equipo no había dado el salto de calidad esperado y optó por un cambio inmediato en el banco de suplentes.

Cómo fue el ciclo de Xabi Alonso en el Real Madrid

El paso de Xabi Alonso por el Real Madrid estuvo lejos de ser el esperado. Su llegada había generado ilusión tras el impacto que logró en el Bayer Leverkusen, donde había construido un equipo competitivo y protagonista en Alemania.

Sin embargo, en el conjunto blanco no logró afianzarse del todo. En total, dirigió 34 partidos oficiales, con un saldo de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Los números, aunque aceptables en otros contextos, no alcanzaron para sostenerlo en un club que exige resultados inmediatos y una identidad clara.

El Real Madrid cuenta con un plantel repleto de figuras y nombres de peso, además de jóvenes talentos, entre ellos el argentino Franco Mastantuono. En ese escenario, la falta de regularidad terminó siendo determinante para el futuro del entrenador.

Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo DT del Real Madrid

Tras oficializar la salida de Xabi Alonso, el club anunció rápidamente a su reemplazante. Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla, asumirá como nuevo DT del primer equipo.

“El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, informó la institución en otro comunicado. Arbeloa venía desempeñándose como técnico del Castilla desde junio de 2025 y desarrolló toda su carrera como entrenador dentro de la estructura del club.

Desde 2020, trabajó en las divisiones juveniles del Real Madrid: dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Con esta última categoría logró el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y volvió a consagrarse campeón de Liga en la 2024-2025.

Un nuevo rumbo en un momento clave

El Real Madrid apuesta ahora por un hombre de la casa, identificado con el club y con un profundo conocimiento de su estructura formativa. Arbeloa tendrá el desafío inmediato de estabilizar al equipo y encarar la recta final de las competencias con un plantel exigente y bajo la lupa permanente.

Para Xabi Alonso, en tanto, se cierra una etapa breve pero intensa en el club donde es considerado una leyenda como jugador. Su futuro como entrenador quedará abierto, mientras el Real Madrid vuelve a cambiar de rumbo en busca de resultados acordes a su historia.